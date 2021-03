Κοινωνία

Lockdown: Ουρά για σουβλάκια και μπίρες σε λαϊκή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια νέα μέτρα και ποιο lockdown! Εικόνες απίστευτου συνωστισμού σε λαική αγορά.

Μόνο αυστηρό lockdown δεν θυμίζουν οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας από τη λαϊκή αγορά του Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με φωτογραφίες του Cretapost.gr, αρκετός κόσμος πήγε για τα ψώνια τους, με τους περισσότερους να τηρούν τα μέτρα φορώντας μάσκα.

Βέβαια, δεν ήταν λίγοι αυτοί που κυκλοφορούσαν με μάσκες στο πιγούνι, δημιουργώντας ουρά για να πάρουν… σουβλάκια και μπίρες.

Πηγή: cretapost.gr