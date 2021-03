Κοινωνία

Φωτιά στον Κάλαμο

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Κάλαμο Ωρωπού.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και ένα ελικόπτερο και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και εθελοντές.

Σημειώνεται, ότι με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται στην περιοχή για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς .