Αθλητικά

ΟΦΗ - ΑΕΛ: Σπουδαίο “διπλό” για την ομάδα της Λάρισας

Πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ είχε η αναμέτρηση στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σε ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις, ένταση και ανατροπές, η ΑΕΛ πέτυχε νίκη “χρυσάφι” με 3-2 επί του ΟΦΗ στο γήπεδο “Θόδωρος Βαρδινογιάννης”, για την 25η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα της Λάρισας πανηγύρισε το δεύτερο συνεχόμενο “τρίποντο” στο πρωτάθλημα και, παρότι παραμένει ουραγός, αναπτέρωσε τις ελπίδες της για παραμονή στην κατηγορία, ενώ οι Κρήτες γνώρισαν την όγδοη διαδοχική τους ήττα και πλέον μπαίνουν για τα... καλά σε περιπέτειες, καθώς η διαφορά τους από τους Θεσσαλούς μειώθηκε στους τρεις βαθμούς.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, που άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό. Ο Ντε Γκουζμάν έστρωσε στον Στάικο, αυτός έκανε το σουτ και - με τη βοήθεια μιας κόντρας - η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Η ΑΕΛ προσπάθησε να απαντήσει γρήγορα, με το σουτ του Πινακά στο 8΄ που δεν βρήκε στόχο, και τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει στο 29΄, με πέναλτι που κέρδισε ο Ντουρμισάι από τον τερματοφύλακα Σωτηρίου και αξιοποίησε ο ίδιος.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΟΦΗ απείλησε πρώτος στο 52΄, όταν από σύγχυση στα καρέ των “βυσσινί” η μπάλα στρώθηκε στον Ουές, που όμως σούταρε πάνω στα σώματα. Δύο λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι “άγγιξαν” το δεύτερο γκολ με τον Μπεν-Χατίρα, το σουτ του οποίου σταμάτησε στο δοκάρι, για να πάρουν τελικά προβάδισμα στο 63΄ με ωραία προσπάθεια και ακόμη καλύτερο τελείωμα του Ακούνια. Σχεδόν αμέσως μετά, ο διαιτητής Κουτσιαύτης έδειξε κόκκινη κάρτα στον Ντουρμισάι για αγκωνιά στον Γιαννούλη σε εναέρια διεκδίκηση, βλέποντας όμως το βίντεο ανακάλεσε την απόφασή του και έδειξε στον επιθετικό της ΑΕΚ κίτρινη (ορθά, αφού ο παίκτης εμφανώς δεν έχει πρόθεση να χτυπήσει τον αντίπαλό του).

Προ του φάσματος της όγδοης διαδοχικής ήττας, ο ΟΦΗ βγήκε μπροστά και στο 72΄ κέρδισε πέναλτι, σε ανατροπή του νεοεισελθόντα Σολίς από τον Ακούνια. Ο Ντε Γκουζμάν το εκτέλεσε άσχημα, ο Νάγκι μπλόκαρε, αλλά ο διαιτητής έδειξε επανάληψη, καθώς ο Ούγγρος τερματοφύλακας είχε μετακινήσει και τα δύο πόδια του μπροστά από τη γραμμή τέρματος. Με τη δεύτερη προσπάθεια ο Ντε Γκουζμάν σκόραρε στο 74΄ και ισοφάρισε, ενώ ένα λεπτό αργότερα οι Κρήτες έφτασαν πολύ κοντά στην ανατροπή, είδαν όμως τον Νάγκι να κάνει μεγάλη επέμβαση στο εξαιρετικό σουτ του Σολίς. Ο τελευταίος έκανε τα πάντα μέσα σε δέκα λεπτά συμμετοχής: κέρδισε το πέναλτι, έχασε μεγάλη ευκαιρία και στο 78΄ αποβλήθηκε, επειδή κλώτσησε εκτός φάσης τον Γιακιμόβσκι.

Η αποβολή του Σολίς άλλαξε το μομέντουμ του αγώνα και έδωσε στην ΑΕΛ την ευκαιρία να φτάσει στη νίκη, χάρη στο γκολ του Ντουρμισάι στο 84΄. Ο διεθνής επιθετικός εκμεταλλεύθηκε μία βαθιά μπαλιά του Γιακιμόβσκι και σκόραρε με εξαιρετικό βολέ στην κίνηση. Ο βοηθός διαιτητής καταλόγισε αρχικά οφσάιντ, αλλά με παρέμβαση του VAR το γκολ κατακυρώθηκε.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Σωτηρίου, Κοροβέσης (81΄ Λυμπεράκης), Γιαννούλης, Διαμαντής, Ουές, Ντε Γκουζμάν, Μεγιάδο, Στάικος, Στάρτζεον (81΄ Μαρινάκης), Γρίβας (68΄ Σολίς), Σαρδινέρο (81΄ Καστάινιος).

ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Νάγκι, Ντουρμισάι (87΄ Νούνιτς), Μπεν-Χατίρα (77΄ Μιλοσάβλιεβιτς), Γιακιμόβσκι, Ζίζιτς, Πινακάς, Μπέρτος (46΄ Ηλιάδης), Μαξιμένκο, Ακούνια, Κολομπίνο, Νικολιάς (26΄ Γκράουρ).