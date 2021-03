Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρίσειο Γηροκομείο: Τρεις από τους 14 φορείς είχαν εμβολιαστεί

Προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του γηροκομείου.

Δεκατέσσερα κρούσματα κορονοϊού έχουν εντοπιστεί στο Χαρίσειο Γηροκομείο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αντισωμάτων όσων εμβολιάστηκαν (φιλοξενούμενων και εργαζομένων), τρεις από τους φιλοξενούμενους που εμβολιάστηκαν δεν ανέπτυξαν αντισώματα.

«Μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί εμβολιασμοί και με τις δύο δόσεις, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν την 1η/2/2021 σε 72 φιλοξενούμενους και 28 εργαζόμενους. Οι φιλοξενούμενοι που δεν εμβολιάστηκαν είτε δεν είχαμε την συναίνεση των ίδιων και των στενών συγγενικών τους προσώπων είτε παρουσίαζαν σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επιτρέπει τον εμβολιασμό τους στο ίδρυμα είτε ήταν νεοεισερχόμενοι , οι οποίοι δεν είχαν κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό. Στους εργαζόμενους που δεν εμβολιάστηκαν έγινα συνεχείς οχλήσεις από την Διοίκηση για να προβούν σε εμβολιασμό. Η Διοίκηση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον οποιοδήποτε εργαζόμενο για να εμβολιαστεί. Είμαστε σε επικοινωνία για να πραγματοποιηθεί εμβολιασμός στους ανεμβολίαστους», σημειώνει το γηροκομείο σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος, από τα 14 άτομα που βρέθηκαν θετικά στον ιό, οι τρεις είχαν εμβολιαστεί. «Ο ένας δεν έχει αναπτύξει αντισώματα, ενώ οι άλλοι δύο έχουν αναπτύξει αντισώματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το γηροκομείο, δέκα άτομα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται με ήπια συμπτώματα, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα άτομα παραμένουν στην μονάδα COVID του Ιδρύματος.

«Η πορεία της υγείας τους από την ενημέρωση που έχουμε από τα νοσοκομεία είναι σταθερή και την Δευτέρα δύο από αυτούς ενδέχεται να λάβουν εξιτήριο προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία τους στην μονάδα COVID του Ιδρύματος», σημειώνει το Χαρίσειο γηροκομείο.

Παράλληλα η Εισαγγελία Πρωτοδικών παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες σχετικά με τα κρούσματα στο γηροκομείο της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, ο διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών έδωσε εντολή στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Αστυνομία. Στο επίκεντρο της έρευνας θα βρεθεί το αδίκημα που συνδέεται με την παραβίαση μέτρων πρόληψης για την πρόληψη ασθενειών.

