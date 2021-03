Αθλητικά

Περιστέρι - Ηρακλής: O “Γηραιός” έκανε την έκπληξη

Βαθμολογική ανάσα πήραν οι Θεσσαλονικείς, με τη νίκη στο “Ανδρέας Παπανδρέου”.

Με έκπληξη άνοιξε η αυλαία της 16ης αγωνιστικής στην Basket League, καθώς ο Ηρακλής επικράτησε 79-70 του Περιστερίου στο κλειστό “Ανδρέας Παπανδρέου”.

Μετά από τέσσερις διαδοχικές ήττες, ο “Γηραιός” επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και πήρε βαθμολογική ανάσα, ενώ η ομάδα των δυτικών προαστίων έχασε έδαφος στη “μάχη” για μία θέση στην πρώτη τετράδα της κανονικής περιόδου.

Τα δεκάλεπτα: 24-14, 41-35, 58-53, 70-79

Περιστέρι (Σωτήρης Μανωλόπουλος): Πέτεγουεϊ 17, Βασιλόπουλος 3, ΜακΛιν 13, Τζόουνς 6, Γκουτιέρες 8, Σκορδίλης 2, Γούνταρντ, Μπουρούσης 4, Σαλούστρος 8, Κρόκετ 7, Μάντζαρης 2.

Ηρακλής (Θανάσης Σκουρτόπουλος): Ενεχιόνια 9, Σαγκς 3, Καββαδάς 14, Χάνλαν 6, Χάγκινς 17, Ίμπανκς 13, Σχίζας 2, Τσαϊρέλης, Βεργίνης 5, Χάτσερ 10.