Τσιτσιπάς: Έχασε το ντέρμπι με τον Ρούμπλεφ

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ σταμάτησε την πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Ρότερνταμ. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε στον ημιτελικό από τον 23χρονο Ρώσο (Νο 8 στον κόσμο) με 6-3, 7-6 (2) και δεν κατάφερε να κερδίσει μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Αποχωρεί από την ολλανδική πόλη, πάντως, έχοντας εξασφαλίσει την άνοδο στο Νο5 της παγκοσμίας κατάταξης, όπως αυτή θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα (8/3).

Ο Ρούμπλεφ πέτυχε νωρίς break στο πρώτο σετ και στη συνέχεια κράτησε πολύ δύσκολα το σερβίς του, με τον Τσιτσιπά να φτάνει σε break point σε τρία διαδοχικά γκέιμ, χωρίς όμως να τα αξιοποιήσει. Αντίθετα, ο Ρώσος έκλεισε το σετ «σπάζοντας» εκ νέου το σερβίς του Έλληνα πρωταθλητή για το 6-3. Στο δεύτερο σετ οι δύο αντίπαλοι κράτησαν το σερβίς τους (με τον Στέφανο πάντως να αντιμετωπίζει περισσότερες δυσκολίες) και στο tie-break ο Ρούμπελφ ήταν πολύ πιο αποφασιστικός, το κέρδισε με 7-2 και πήρε την πρόκριση για τον αυριανό τελικό.