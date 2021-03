Κοινωνία

Lockdown: Πρόστιμα σε άτομα που μοίραζαν φυλλάδια

Πάνω από 600 χιλιάδες ευρώ το συνολικό ύψος των προστίμων που “μοιράστηκαν” στους παραβάτες την Παρασκευή. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Παρασκευή συνολικά 86.985 ελέγχους και κατέγραψαν 1.898 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 615.650 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε μία επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (75.085).

Κυριότερες παραβάσεις

Μη χρήση μάσκας – Μη τήρηση αποστάσεων Μη νόμιμη μετακίνηση (χωρίς βεβαίωση ή SMS, μετά την επιτρεπόμενη ώρα) Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις

1) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρεις συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

2) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο στον προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος πώλησης κινητών τηλεφώνων και συναφών ειδών, 5.000 ευρώ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη, καθώς και 300 ευρώ πρόστιμο σε πελάτη για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

3) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος πώλησης κινητών τηλεφώνων και συναφών ειδών και 300€ πρόστιμο σε πελάτη για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

4) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ-σνακ μπαρ, πρόστιμο 300 ευρώ στον ιδιοκτήτη για μη χρήση μάσκας και από 600 ευρώ πρόστιμο σε τέσσερις πελάτες για μη χρήση μάσκας και παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

5) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 3.000 ευρώ πρόστιμο στον προσωρινά υπεύθυνο και 5.000 ευρώ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη παντοπωλείου, για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας, καθώς και 300 ευρώ πρόστιμο σε πελάτη για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

6) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 3.000 ευρώ πρόστιμο στην προσωρινά υπεύθυνη καφέ-μπαρ, με 15ημερη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς είχε θέσει προς πώληση τσάντες, πορτοφόλια και μάσκες, κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων, στην Περιφέρεια Αττικής.

7) Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δύο πρόστιμα των 3.000 ευρώ σε καφέ-μπαρ και εστιατόριο αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Κρήτης.

8) Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ από 300 ευρώ πρόστιμο σε έντεκα άτομα, που τοποθετούσαν φυλλάδια σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

9) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 5.000 ευρώ πρόστιμο για άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

10) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης, στην Περιφέρεια Αττικής.

11) Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ τρεις παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

12) Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 17.500 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Επιχειρησιακός προγραμματισμός

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει ήδη αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσής της, δίνοντας έμφαση στις περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της Αττικής, για τις δραστηριότητες, τους φορείς και τις οντότητες που εμπίπτουν στο περιβάλλον του ελέγχου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.