Παράξενα

Καβούρι: “Εξαφανίστηκε” η θάλασσα από παραλία (εντυπωσιακές εικόνες)

Υποχώρησε η στάθμη της θάλασσας στο Καβούρι. Η εξήγηση των ειδικών για το σπάνιο φαινόμενο.

Αυτόπτες μάρτυρες ενός σπάνιου φαινομένου έγιναν όσοι βρέθηκαν στη θάλασσα στο Καβούρι το Σάββατο 6 Μαρτίου, καθώς η στάθμη τoυ νερού υποχώρησε λόγω άμπωτης και οι κάτοικοι της περιοχής μπορούσαν να πάνε μέχρι το νησάκι που βρίσκεται λίγα μέτρα από την ακτή χωρίς να βραχούν!

Οι ειδικοί ξεκαθάρισαν ότι πρόκειται για άμπωτη και το φαινόμενο δεν έχει καμία σχέση με πιθανότητα σεισμού. « «Όταν παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα, συνήθως οφείλονται σε μετεωρολογικές συνθήκες, όπως νότιους ανέμους, ή μπορεί να οφείλεται στη σύνοδο κάποιων πλανητών που ασκούν έλξη σε θαλάσσιες μάζες», τόνισε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας.

Τι είναι η άμπωτη

Η άμπωτη, το αντίθετο της πλημμυρίδας, χαρακτηρίζεται από την κάθοδο των νερών της θάλασσας. Άμπωτη και πλημμυρίδα μαζί αποτελούν το φαινόμενο της παλίρροιας. Παλίρροια, στη κοινή ναυτική γλώσσα ονομάζεται το φυσικό φαινόμενο της περιοδικής ανόδου και καθόδου της στάθμης του νερού μίας μεγάλης λίμνης και κυρίως των θαλασσών. Η αλλαγή στην εικόνα της θάλασσας και της ακτής κατά την άμπτωτη και την παλίρροια είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και εντυπωσιακή.