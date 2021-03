Αθλητικά

Η ΑΕΚ... εκτέλεσε το Μεσολόγγι

Την έβδομη εντός έδρας νίκη και ενδέκατη συνολικά πέτυχε η ΑΕΚ στην φετινή Basket League επικρατώντας εύκολα του Μεσολογγίου που παρέμεινε στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Στην κορυφή της κατάταξης της Α1 Ανδρών/Basket League «αναρριχήθηκε» προσωρινά η ΑΕΚ, η οποία «εκτέλεσε» το Μεσολόγγι από τα 6.75 στο ΟΑΚΑ, για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η Ένωση επικράτησε με 98-76, συμπληρώνοντας τις 11 νίκες και υποχρεώνοντας την ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου στη 12η αποτυχία της και 7η μακριά από το «σπίτι» της σε οκτώ αναμετρήσεις.

Η ευστοχία των «κιτρινόμαυρων» από τα 6.75 (16/31 τρίποντα) βοήθησε την Ένωση να μπει από το πρώτο δεκάλεπτο στη θέση του οδηγού και χωρίς να αγχωθεί εξασφάλισε στη λήξη της τρίτης περιόδου μία διαφορά 16 πόντων (76-60).

Όταν μάλιστα ενεργοποίησε και την άμυνά της στο πρώτο πεντάλεπτο του... επιλόγου, κρατώντας τους φιλοξενούμενους στους 3 πόντους, εκτόξευσε τη διαφορά σε μη αναστρέψιμα επίπεδα (+30, 93-63), μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ ο Ντάριλ Μέικον με 20 πόντους και 4/6 τρίποντα, ενώ από το Μεσολόγγι προσπάθησε ο Τόντρικ Γκότσερ με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 52-40, 76-60, 98-76

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Σταματόπουλος, Ταρενίδης, Καλογερόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Μέικον 20 (4), Κατσίβελης 11, Μαυροειδής 8, Ρογκαβόπουλος 12 (3), Κίνγκσλεϊ 8, Λάνγκφορντ 9, Ματσιούλις 5, Χρυσικόπουλος 5, Γόντικας, Μωραϊτης 7, Λοτζέσκι 9 (3), Σλότερ 4.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Καλαμπάκος): Λόρενς 6, Γκότσερ 14, Ντέιβις 11 (1), Χατζηνικόλας 8, Πουαριέ 4, Λάιονς 9 (2), Λάνγκφορντ 10 (2), Ναούμης, Σαχπατζίδης 2, Μοτσενίγκος 5 (1), Γράβας 3 (1), Σταματογιάννης 4.