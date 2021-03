Αθλητικά

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης: Αήττητοι και στο Περιστέρι οι Αρκάδες

Super League (25η αγωνιστική): «Όρθιος» και στο Περιστέρι ο Αστέρας Τρίπολης

Με τον Αλί Μπάμπα να αποδεικνύεται «χρυσή» αλλαγή, ο Αστέρας Τρίπολης απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και παρέμεινε αήττητος για δέκατο συνεχόμενο παιχνίδι στη Super League. Το γκολ του Νιγηριανού επιθετικού στο 77΄ εξουδετέρωσε το προβάδισμα που είχαν πάρει οι «κυανόλευκοι» με τον Μανούσο στο 19΄ και χάρισε το βαθμό στους Αρκάδες, οι οποίοι τελείωσαν το παιχνίδι με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ιγκλέσιας στο 90΄

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη αξιόλογη φάση που δημιούργησε, στο 19΄, με κεφαλιά του Μανούσου μετά από κόρνερ του Μουνίθ. Ο Αστέρας εμφανίστηκε σαφώς κατώτερος των προηγούμενων εμφανίσεών του και σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο κατάφερε να απειλήσει μόνο σε δύο περιπτώσεις με τον Μπαράλες, ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Αγκάγεφ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από υπόδειξη του VAR ως οφσάιντ. Να σημειωθεί ότι ο Ατρόμητος αναγκάστηκε στο 28΄ να αλλάξει τερματοφύλακα, καθώς ο Θοεδωράκης τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε από τον Μανδά.

Στο β΄ μέρος ο Ράσταβατς έριξε στο ματς και τον Λουίς Φερνάντεθ, αλλά οι Αρκάδες, παρά την υπεροχή τους, δυσκολεύονταν να διασπάσουν τη σφιχτή αμυντική διάταξη των γηπεδούχων. Η λύση για τον Αστέρα, τελικά, ήρθε από τον πάγκο. Ο Αλί Μπάμπα πέρασε στο παιχνίδι στο 75΄ και δύο λεπτά αργότερα με ωραίο σουτ ισοφάρισε και διατήρησε «ζωντανό» το αήττητο σερί της ομάδας του.

Διαιτητής: Σκουλάς (Θεσσαλίας)

Κίτρινες: Τομάσεβιτς, Νάτσος - Ιγκλέσιας, Αλί Μπάμπα, Μπαράλες

Κόκκινη: Ιγκλέσιας (90΄, 2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάββας Παντελίδης): Θεοδωράκης (28΄ Μανδάς), Γούτας, Μαυρομμάτης, Τομάσεβιτς, Νάτσος, Σάλομον, Χαρίσης, Ούμπιντες (81΄ Χριστοδουλόπουλος), Αγκάγεφ (46΄ Νταβιώτης), Μουνίθ (67΄ Γκάλο), Μανούσος (67΄ Κωτσόπουλος)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Κώτσιρας (75΄ Γκαρσία), Άλβαρες, Χριστόπουλος, Σουάρεθ, Βαλιέντε (61΄ Βαλιέντε), Μουνάφο, Ριέρα (90΄+ Μπόρχα Φερνάντεζ), Σίτο (46΄ Λουίς Φερνάντεθ), Μπαράλες, Ρέτζις (75΄ Αλί Μπάμπα)