Στο Σύνταγμα Κικίλιας, Σχοινάς και Αρκουμανέας

Δωρεάν τέστ παρουσία του Υπουργού Υγείας, του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Στο Σύνταγμα θα βρίσκονται το πρωί της Κυριακής ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς και ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Αρκουμανέας.

Οπως ανακοινώθηκε, ο υπουργός Υγείας, ο κ. Σχοινάς και ο κ. Αρκουμανές θα μεταβούν στην πλατεία Συντάγματος στις 11:00, όπου Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιούν δωρεάν δειγματοληπτικούς ελέγχους.