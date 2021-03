Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης σε Σχοινά: Να πιέσουμε τις φαρμακευτικές εταιρείες για τα εμβόλια

Η επιτάχυνση των εμβολιασμών κατά της COVID-19 και το πιστοποιητικό εμβολιασμού, κυριάρχησαν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν.

Το θέμα του εμβολιασμού των πολιτών, το πιστοποιητικό εμβολιασμού και το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτη Σχοινά, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Χθες ξεπεράσαμε το φράγμα του ενός εκατομμυρίου δόσεων. Η Ελλάδα αναλογικά κινείται πιο γρήγορα από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να τονίσω ακόμα μία φορά είναι η οργάνωση της διαδικασίας, ο ψηφιακός της χαρακτήρας και το γεγονός ότι πολλοί πολίτες αισθάνονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, διότι βλέπουν ότι έχει χτιστεί μία σχέση εμπιστοσύνης, μεταξύ αυτών και του Κράτους. Μία πολύ δύσκολη αποστολή», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Τώρα βέβαια το ζητούμενο είναι πώς θα επιταχύνουμε για να μπορέσουμε να χτίσουμε το τείχος ανοσίας το οποίο θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα μας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή και την Πρόεδρο για το γεγονός ότι αγκάλιασε την ιδέα του πιστοποιητικού εμβολιασμού ως ενός εργαλείου που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις την ελεύθερη μετακίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν βγήκαμε πρώτοι να θέσουμε το ζήτημα αυτό ήμασταν σίγουροι ότι θα καταλήγαμε τελικά σε μία τέτοια λύση και χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επιτροπή στηρίζει ανοιχτά αυτήν την πρωτοβουλία».

«Τώρα προσβλέπουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μπορέσουμε να πιέσουμε όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες ώστε να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα τους για τις παραδόσεις των δόσεων των εμβολίων το δεύτερο τρίμηνο 2021 οπότε και εκτιμούμε ότι θα υπάρχει σημαντική αύξηση του ρυθμού των εμβολιασμών», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

«Ως Έλληνας Επίτροπος, Αντιπρόεδρος με μεγάλη χαρά και περηφάνια βλέπω την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί σε δύο εργοτάξια που είναι καθοριστικά για την ευρωπαϊκή απάντηση στην πανδημία. Πρώτο, τον εμβολιασμό, όπου χθες έφυγα βαθιά εντυπωσιασμένος από τον “Προμηθέα”, από την οργάνωση αλλά και το προσωπικό και τους εμβολιαζόμενους οι οποίοι ήταν γεμάτοι ενθουσιασμό για αυτήν την προσπάθεια. Το δεύτερο εργοτάξιο είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου το ελληνικό προσχέδιο κατά κοινή ομολογία είναι υπόδειγμα για πολλούς άλλους. Και οι πρόοδοι που κάνει η χώρα σε αυτά τα ευρωπαϊκά εργοτάξια είναι πολύ σημαντική», υπογράμμισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Επίσης σημειώνω και χαιρετίζω το προσωπικό σου ενδιαφέρον για το πιστοποιητικό. Θα παρουσιάσουμε μία πρόταση στις 17 Μαρτίου, η οποία θα είναι το πρώτο βήμα για την επιστροφή στην κινητικότητα αλλά χωρίς σε καμία περίπτωση να θέσουμε σε κίνδυνο τις μεγάλες θυσίες των Ευρωπαίων τον τελευταίο χρόνο. Δουλεύουμε σε όλο αυτό το εύρος των πρωτοβουλιών που με χαρά θα συζητήσουμε», πρόσθεσε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απευθυνόμενος προς τον Πρωθυπουργό.