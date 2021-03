Κοινωνία

Συλλήψεις για την κλοπή 80000 ευρώ από ηλικιωμένη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ξεγέλασαν την γιαγιούλα και της άρπαξαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές.

Τρία άτομα συνελήφθησαν κατηγορούμενα για την κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού που κατήγγειλε το πρωί ηλικιωμένη στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, όταν άγνωστοι προσποιούμενοι τους τεχνικούς φυσικού αερίου εισήλθαν στο σπίτι της.

Δικυκλιστές αστυνομικοί τους προσήγαγαν το απόγευμα στο κέντρο της πόλης και έκτοτε κρατούνται. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για «μέλη σπείρας που δραστηριοποιούνται σε διακεκριμένες κλοπές».

Οι συλληφθέντες φαίνεται πως είχαν εγκατασταθεί τον τελευταίο καιρό στη Θεσσαλονίκη μισθώνοντας δωμάτια σε ξενοδοχεία της πόλης.

Η καταγγελία της 87χρονης στην Χαριλάου αφορούσε σε δύο άτομα που με τις υποτιθέμενες ιδιότητες των τεχνικών εισήλθαν στο διαμέρισμά της, αποσπώντας ακολούθως, με την μέθοδο της απασχόλησης, το ποσό των 80.000 ευρώ που είχε στην κατοχή της. Στην συγκεκριμένη περίπτωση φέρεται να εμπλέκεται και συνεργός τους που τους ανέμενε στην είσοδο της οικοδομής.