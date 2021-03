Αθλητικά

“Πελάτης” του ΠΑΣ Γιάννινα ο Παναθηναϊκός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τρίτη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, ο “Άγιαξ της Ηπείρου” νίκησε τους “πράσινους”.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα έχει πάρει για τα καλά πλέον τον... αέρα του Παναθηναϊκού. Τρεις ημέρες μετά το σπουδαίο διπλό στη Λεωφόρο (2-1) και την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, τον νίκησε ξανά, αυτήν τη φορά στους “Ζωσιμάδες” με 1-0 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Μιλιντσεάνου πέτυχε το “χρυσό” γκολ για την ομάδα των Ιωαννίνων, που νίκησε τρεις φορές τους “πράσινους” μέσα σε 17 ημέρες. Έχασε πολύ έδαφος για την πρώτη τετράδα ο Παναθηναϊκός, που έμεινε μακριά από τη νίκη για τρίτη σερί αγωνιστική.

Ο ΠΑΣ μπήκε με επιθετική διάθεση στο ματς, απέναντι στον Παναθηναϊκό που προσπάθησε να αντιπαρατάξει δύναμη κι ένταση στο παιχνίδι του, αλλά είχε ξανά “θέματα” στο δημιουργικό σκέλος. Μόλις στο 9’ από εξαιρετική ατομική ενέργεια και γύρισμα του Πίρσμαν, ο Σάλιακας ολομόναχος με άδεια την εστία κι “εξουδετερωμένη” όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού, πλάσαρε άουτ, χάνοντας μοναδική ευκαιρία.

Στο 19’ ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε προβάδισμα στο σκορ, όταν από μία πάσα του Βιγιαφάνιες στη μεσαία γραμμή, ο Πίρσμαν έβαλε δυνατή κόντρα, η μπάλα έφυγε με δύναμη μπροστά και κατέληξε στον Μιλιντσεάνου (που είχε περάσει 7 λεπτά νωρίτερα στο ματς αντί του τραυματία Κρίζμαν), ο οποίος βγήκε στο “τετ-α-τετ” με τον Διούδη και δεν λάθεψε, κάνοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους.

Στο 35’ ο Παναθηναϊκός έκανε τις δύο πρώτες τελικές του στο παιχνίδι. Αρχικά από φάουλ του Βιγιαφάνιες, ο Πούγγουρας πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα κόντραρε και στο κεφάλι του Παντελάκη κι έφυγε κόρνερ. Στην εκτέλεση του κόρνερ, η άμυνα του ΠΑΣ έδιωξε έξω απ’ την περιοχή προς τον Αϊτόρ, ο οποίος σούταρε με τη μία, στέλνοντας τη μπάλα άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε πολύ και το θέαμα έγινε πολύ κακό, με καμία απ’ τις δύο ομάδες να μην μπορεί να δημιουργήσει. Στο 62’ από γύρισμα του Σάλιακα, η μπάλα έφτασε στον Καρτάλη που σούταρε με τη μία, αλλά ο Σένκεφελντ έβαλε σωτήρια κόντρα κι έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 65’ από φάουλ του Μαουρίσιο, ο Ιωαννίδης βρέθηκε στην “καρδιά” της άμυνας του ΠΑΣ, αλλά η κεφαλιά του δεν είχε δύναμη και πέρασε άουτ. Στο 70’ ο Μαουρίσιο εκμεταλλεύτηκε το λάθος της άμυνας των γηπεδούχων, έτρεξε δέκα μέτρα με τη μπάλα και σούταρε, αλλά ο Λοντίγκιν είχε καλή αντίδραση κι έδιωξε με τις γροθιές του.

Στο 82’ από εξαιρετική ενέργεια του Ντομίνγκεθ και πολύ ωραία ντρίμπλα του Παμλίδη, το τελείωμα του πρώτου σκόρερ του ΠΑΣ πέρασε ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι του Διούδη, στην τελευταία καλή στιγμή στον αγώνα, που βρήκε τον ΠΑΣ να πανηγυρίζει στο φινάλε ακόμη μία νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΣ Γιάννινα (Γιαννίκης): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Παντελάκης, Κάργας, Πίρσμαν, Κάστρο, Ντομίνγκεθ, Μπρένερ (73’ Παμλίδης), Καρτάλης, Ελευθεριάδης (73’ Λιάσος), Κρίζμαν (12’ λ.τρ. Μιλιντσεάνου, 90’+1’ Εραμούσπε).

Παναθηναϊκός (Μπόλονι): Διούδης, Σάντσες, Πούγγουρας, Σένκεφελντ, Χουάνκαρ, Σανκαρέ (37’ λ. τρ. Ενγκμπακοτό), Μαουρίσιο, Βιγιαφάνιες, Καμπετσής (77’ Καρλίτος), Αϊτόρ (66’ Χατζηγιοβανης), Ιωαννίδης (66’ Μακέντα).