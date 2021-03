Κόσμος

Εκατοντάδες πολίτες κάνουν πικ νικ στον Σηκουάνα εν μέσω πανδημίας

Οι Γάλλοι εκμεταλλεύτηκαν τις ηλιόλουστες ημέρες και βγήκαν βόλτα στον Σηκουάνα. Επενέβη η Αστυνομία.

Η γαλλική αστυνομία εκκένωσε σήμερα, Σάββατο, τις όχθες του ποταμού Σηκουάνα στο κέντρο του Παρισιού λόγω συνωστισμού και μη τήρησης των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης για την ανάσχεση της πανδημίας του κορονοϊού.

Εκατοντάδες άνθρωποι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή -που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για βόλτα και πικ νικ τις ηλιόλουστες μέρες- και οι αστυνομικοί απέκλεισαν τις όχθες του ποταμού για το υπόλοιπο της ημέρας.

«Η κοινωνική αποστασιοποίηση δεν τηρείται» ειδοποιούσε η αστυνομία μέσω μεγαφώνου.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει αποφύγει να θέσει ξανά την πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή σε καραντίνα παρά την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και τον αυξανόμενο αριθμό των ασθενών στα νοσοκομεία.

Ωστόσο, στο Παρίσι υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα έως τις 6 το πρωί.

Οι γαλλικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα, Σάββατο, 23.306 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19, ελαφρώς λιγότερα από τα 23.507 χθες, Παρασκευή.

Καταγράφηκαν επίσης 170 νέοι θάνατοι, οι οποίοι αυξάνουν σε 88.444 το σύνολο των θανάτων από τη νόσο στη Γαλλία. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αυξήθηκε κατά 9 και ανέρχεται σε 3.689.