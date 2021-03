Κόσμος

Συγκλονίζει 7χρονη που πουλάει λεμονάδες για να κάνει εγχείριση στον εγκέφαλο (βίντεο)

Παγκόσμια συγκίνηση έχει προκαλέσει η ιστορία ενός μικρού κοριτσιού στις ΗΠΑ, που πρέπει να υποβληθεί σε μία λεπτή χειρουργική επέμβαση.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Η επτάχρονη Λίζα Σκοτ από την Αλαμπάμα διαγνώστηκε με εγκεφαλικές δυσπλασίες. Για τη θεραπεία της, θα χρειαστούν λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις, που είναι πανάκριβες στην Αμερική.

Οι γονείς της μέσω διαδικτύου έκαναν έκκληση για χορηγίες. Αλλά και η Λίζα αποφάσισε να συμβάλει, πουλώντας λεμονάδες σε ένα σταντ σε τοπικό αρτοποιείο.

Η μικρή Λίζα έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 12.000 δολάρια, πουλώντας λεμονάδες. Η ιστορία της έχει συγκινήσει, όμως, και τους χρήστες του διαδικτύου, που έχουν ήδη προσφέρει 290.000 δολάρια, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των νοσηλίων.