Αθλητικά

Μπάγερν - Ντόρτμουντ: Ανατροπή με χατ-τρικ Λεβαντόφσκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίαμβος των Βαυαρών στο “Klassiker”, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν να χάνουν 0-2.

Τι κι αν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0; Η Μπάγερν επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στο “Klassiker” απέναντι στη Ντόρτμουντ, τη νίκησε με 4-2 στο Μόναχο και παρέμεινε στην κορυφή του γερμανικού πρωταθλήματος, μετά από 24 αγωνιστικές.

Το χατ-τρικ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι “ακύρωσε” τα γρήγορα γκολ του Χάαλαντ και οι πρωταθλητές Ευρώπης διατήρησαν την παράδοση, που τους θέλει να κερδίζουν τους Βεστφαλούς στην “Allianz Arena” σε όλα τα ματς πρωταθλήματος από τη σεζόν 2014-15 κι έπειτα.

Η Μπορούσια πέτυχε τον τέλειο αιφνιδιασμό, καθώς προηγήθηκε 2-0 πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, με δύο τέρματα του Χάαλαντ, το δεύτερο εκ των οποίων διεκδικεί τον τίτλο της... ιδανικής αντεπίθεσης.

Οι Βαυαροί χρειάστηκαν λίγη ώρα για να ξεπεράσουν το σοκ, αλλά το γκολ του Λεβαντόφσκι στο 26΄, μετά από έξοχη ασίστ του Σανέ, έδωσε το έναυσμα για την ανατροπή. Στο 44΄ ο Νταχούντ ανέτρεψε τον Κομάν και ο Λεβαντόφσκι με το 30ο τέρμα του στη φετινή Bundesliga έφερε το ματς στα ίσα.

Το β΄ ημίχρονο εξελίχθηκε σε... μονόλογο της Μπάγερν, τη στιγμή που η Ντόρτμουντ (που παρατάχθηκε χωρίς τους τραυματίες Σάντσο, Ρέινα και Γκερέιρο) είδε τον Χάαλαντ να αποχωρεί τραυματίας στο 60΄. Η καθολική υπεροχή των γηπεδούχων καρποφόρησε στο 88΄, όταν ο Γκορέτσκα με σουτ από το ύψος της περιοχής “λύτρωσε” την ομάδα του, για να βάλει το... κερασάκι στην τούρτα στο 90΄ ο Λεβαντόφσκι, που ολοκλήρωσε το θρίαμβο και το προσωπικό του χατ-τρικ.