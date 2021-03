Τεχνολογία - Επιστήμη

Κυβερνοεπιθέσεις με φόντο τα εμβόλια για τον κορονοϊό

Στο “στόχαστρο” Ρώσων και Κινέζων κατασκόπων φέρεται να βρέθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και Κινέζοι κατάσκοποι φέρονται να εμπλέκονται σε κυβερνοεπιθέσεις που σημειώθηκαν πέρυσι κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), σύμφωνα με πληροφορίες της ολλανδικής εφημερίδας “De Volkskrant”, οι οποίες αναμεταδίδονται από την γερμανική BILD.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο ΕΜΑ, ο οποίος εδρεύει στο Άμστερνταμ, ανέφερε τον περασμένο Δεκέμβριο την περίπτωση κυβερνοεπίθεσης, κατά την οποία υπεκλάπησαν και διέρρευσαν στο διαδίκτυο έγγραφα σχετικά με εμβόλια και φάρμακα κατά της COVID-19.

Ο ΕΜΑ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα, σε συνεργασία με τις ολλανδικές και τις ευρωπαϊκές αρμόδιες Αρχές, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν ακόμη αποδώσει καρπούς.

Η ολλανδική εφημερίδα, ωστόσο, γράφει σήμερα ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έγινε στόχος Κινέζων κατασκόπων ήδη στις αρχές του 2020, ενώ αργότερα δέχθηκε επίθεση και από Ρώσους χάκερς. Οι Κινέζοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απέκτησαν πρόσβαση χακάροντας το σύστημα ενός γερμανικού πανεπιστημίου, ενώ το περασμένο φθινόπωρο οι Ρώσοι εκμεταλλεύτηκαν κάποια κενά ασφαλείας του ίδιου του ΕΜΑ και, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα σε επιλεγμένα στελέχη του Οργανισμού, δήθεν από συνεργάτη τους, κατάφεραν να εγκαταστήσουν το κακόβουλο λογισμικό, μέσω του οποίου παρακολουθούσαν το σύνολο της αλληλογραφίας επί σχεδόν έναν μήνα. Μεταξύ των εγγράφων στα οποία απέκτησαν πρόσβαση οι χάκερς ήταν εμπιστευτικά σημειώματα των BioNTech και Pfizer σχετικά με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Η “De Volkskrant” επισημαίνει πάντως ότι το ενδιαφέρον των Ρώσων επικεντρωνόταν κυρίως στην στρατηγική εμβολιασμού της ΕΕ και στο εμβόλιο που επέλεγε κάθε χώρα.