Κορονοϊός: ελπίδες από φάρμακο που μειώνει το ιικό φορτίο

Η εταιρία Merck συνεχίζει την έρευνά της πάνω σε δύο θεραπείες κατά της νόσου, συμπεριλαμβανομένης της μολνουπιραβίρης.

Ο φαρμακευτικός κολοσσός Merck και ένα αμερικανικό εργαστήριο ανακοίνωσαν σήμερα ότι υπάρχει πρόοδος στον σχεδιασμό ενός φαρμάκου κατά της Covid-19 που χορηγείται από το στόμα: το αντιικό τους που είναι στο στάδιο των δοκιμών έχει θετικά αποτελέσματα στη μείωση του ιικού φορτίου.

"Γνωρίζοντας ότι υπάρχει μια ακάλυπτη ανάγκη για αντιιικές θεραπείες κατά του SARS-CoV-2, μας ενθαρρύνουν αυτά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα", δήλωσε η Γουέντι Πέιντερ, επικεφαλής του τμήματος φαρμάκων της Ridgeback Biotherapeutics, σε ανακοίνωση.

Η Merck διέκοψε στα τέλη Ιανουαρίου τις εργασίες της πάνω σε δύο πιθανά εμβόλια κατά της Covid-19 αλλά συνεχίζει την έρευνά της πάνω σε δύο θεραπείες κατά της νόσου, συμπεριλαμβανομένης της μολνουπιραβίρης, που ανέπτυξε με την αμερικανική εταιρία Ridgeback Bio.

Το φάρμακο μείωσε σημαντικά το ιικό φορτίο σε ασθενείς έπειτα από πέντε ημέρες θεραπευτικής αγωγής, ανακοίνωσε η εταιρία το Σάββατο κατά τη διάρκεια συνάντησης με ειδικούς στις μολυσματικές ασθένειες.

Η 2η φάση της δοκιμής (οι δοκιμές έχουν τρεις φάσεις πριν από την πιθανή εμπορία) πραγματοποιήθηκε σε 202 ασθενείς εκτός νοσοκομείου, που είχαν Covid-19 με συμπτώματα. Δεν υπήρξε προειδοποίηση όσον αφορά την ασφάλεια και "στα τέσσερα σοβαρά περιστατικά που αναφέρθηκαν, κανένα δεν θεωρήθηκε ότι είχε σχέση με το φάρμακο που μελετάται", διευκρινίζει το εργαστήριο.