Κόσμος

Αγωνία στο Μπάκινγκχαμ για τη συνέντευξη “βόμβα” της Μέγκαν Μαρκλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πού θα φθάσουν η Μέγκαν και ο Χάρι στη σημερινή συνέντευξή τους στην Όπρα που "σπάει" ταμεία;

Μέχρι πού θα φθάσουν ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ στην πολύκροτη συνέντευξή τους στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS; Η απάντηση θα δοθεί απόψε ενώπιον εκατομμυρίων τηλεθεατών, έπειτα από μια εβδομάδα που χαρακτηρίσθηκε από υπονοούμενα και πολεμικές που τους φέρνουν αντιμέτωπους με τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Τα προσεκτικά επιλεγμένα αποσπλασματα της συνέντευξης, που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την περασμένη Κυριακή, δείχνουν πως οι Σάσεξ, και ιδιαίτερα η Μέγκαν Μαρκλ, θέλουν να τακτοποιήσουν μερικούς λογαριασμούς τους με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αφότου αποσύρθηκαν από τη βασιλική οικογένεια.

Η πρώην ηθοποιός, έγκυος στο δεύτερο παιδί της, κατηγόρησε τον οίκο των Ουίνδσορ ότι «διαιωνίζει ψεύδη», αποκαλώντας τον εν παρόδω «the Firm», «η Εταιρεία», φέρνοντας στο νου τις χειρότερες στιγμές της επιχειρηματικής κουλτούρας. Την Τρίτη, η βρετανική εφημερίδα The Times δημοσίευσε τις μαρτυρίες πρώην βοηθών της Μέγκαν Μαρκλ που κατηγορούν για παρενόχληση την ηλικίας σήμερα 39 ετών δούκισσα, όταν ζούσε ακόμη στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, τα οποία εξέφρασαν τη «μεγάλη ανησυχία» τους, ανακοίνωσαν αμέσως την έναρξη μιας έρευνας.

Η Μέγκαν Μαρκλ αντέδρασε άμεσα. Ένας εκπρόσωπός της είπε πως βλέπει σ' αυτή την εξέλιξη «μια εκστρατεία δυσφήμησης». «Δεν είναι σύμπτωση», πρόσθεσε, «το γεγονός ότι κατηγορίες παραποιημένες και ετών» «επικοινωνούνται στον βρετανικό Τύπο» πριν από την περίφημη συνέντευξη της Κυριακής. Το ζεύγος έχει δικαιολογήσει επανειλημμένα την απόσυρσή του και την αναχώρησή του από την Αγγλία επικαλούμενο την επιθυμία του να ξεφύγει από τον βρετανικό Τύπο, αλλά άφησε επίσης να βγει δημόσια το πόσο δυσφορούσε όταν βρισκόταν στους κόλπους του θεσμού.

Εντούτοις, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς στα θέματα της βασιλικής οικογένειας, ούτε η Μέγκαν ούτε ο Χάρι δεν θα καταφερθούν άμεσα εναντίον των μελών της βασιλικής οικογένειας στη διάρκεια αυτής της δίωρης εκπομπής, καθώς ο πρίγκιπας έχει έναν πολύ ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με τη γιαγιά του, τη βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ.

Εκατομμύρια για μια συνέντευξη

Η κρίση φέρνει στο νού αυτή που οδήγησε στο διαζύγιο του Καρόλου και της Νταϊάνας, των γονιών του Χάρι, ο οποίος είναι σήμερα 36 ετών, καθώς και την πολύκροτη συνέντευξη της Λέιντι Ντι το 1995 στο βρετανικό κανάλι BBC1.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία μου ήταν ότι έβλεπα την ιστορία να επαναλαμβάνεται», εξηγεί ο πρίγκιπας Χάρι σε ένα άλλο απόσπασμα της ειδικής εκπομπής του CBS -- μια αναφορά στην τραγική τύχη της πριγκίπισσας της Ουαλίας, που σκοτώθηκε το 1997 σε τροχαίο δυστύχημα ενώ ο οδηγός της προσπαθούσε να αποφύγει τους παπαράτσι.

Το τελευταίο, μέχρι στιγμής, κεφάλαιο στην ιστορία είναι η δημοσίευση χθες, Σάββατο, από τη βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph ενός άρθρου που περιέχει μαρτυρίες πολύ επικριτικές για την Μέγκαν Μαρκλ, η οποία εμφανίζεται ως εγωίστρια, υπολογίστρια και ιδιότροπη. Αφού επιβεβαιώσαν στη βασίλισσα την οριστική αποχώρησή τους από τη βασιλική οικογένεια, έπειτα από μια δοκιμαστική περίοδο, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ, που είναι παντρεμένοι από το Μάιο 2018, έχασαν το Φεβρουάριο και τους τελευταίους επίσημους τίτλους τους.

Το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στον Καναδά και μετά, από το Μάρτιο, στην Καλιφόρνια, στο Μοντεσίτο κεφαλοποιώντας την εικόνα του ως ενός σύγχρονου, μικτού ζευγαριού, στραμμένου στον τομέα του ανθρωπισμού, σε μια χώρα όπου η κοινή γνώμη είναι πολύ πιο ευνοϊκή απέναντί του απ' ό,τι στη Βρετανία. Όταν ορισμένοι βρετανοί βασιλικοί σχολιαστές επικρίνουν το ζευγάρι, χαρακτηρίζοντάς το ασυνεπές και εγωκεντρικό, μερικοί αμερικανοί παρατηρητές οσμίζονται στην αντιμετώπιση της Μέγκαν Μαρκλ την μπόχα του ρατσισμού. Αφότου έφθασε στις Ηνωμένες, το ζευγάρι δημιούργησε το ίδρυμά του, το Archewell, και άρχισε να ασχολείται με την παραγωγή προγραμμάτων για το Netflix, έναντι ποσού που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης υπολογίζουν σε 100 εκατομμύρια δολάρια, και podcasts για το Spotify.

Σ' αυτό προστίθεται μια σύμπραξη που έχει ήδη ανακοινωθεί με τη νέα πλατφόρμα Apple TV+, σε συνεργασία με την αμερικανίδα παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρι, η οποία πήρε τη συνέντευξη με το πριγκιπικό ζεύγος που θα μεταδοθεί σήμερα. Το ζευγάρι αξίζει χρυσάφι και, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, «η Όπρα» πούλησε τη συνέντευξη αυτή στο CBS για 7 έως 9 εκατομμύρια δολάρια, διατηρώντας παράλληλα τα διεθνή δικαιώματα, τα οποία αποτελούν πηγή πλούσιων εσόδων καθώς μεγάλο μέρος του πλανήτη περιμένει το αποψινό τηλεοπτικό ραντεβού.