Αθλητικά

Λέστερ: με ανατροπή στο κυνήγι της κορυφής

Στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας πέρασε η Λέστερ που κάνει έστω και αμυδρά, όνειρα τίτλου.

Με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, η Λέστερ πέρασε νικηφόρα (2-1) από το «σπίτι» της Μπράιτον, με την τελευταία να μην γεύεται τη χαρά της νίκης για 5η διαδοχική αγωνιστική (μετρά 2 ισοπαλίες και 3 ήττες) και να παραμένει μία ανάσα από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.

Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι, που βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ (10΄ Λαλάνα), ανέβασαν στροφές στην επανάληψη και με σκόρερ τους Ιχεανάτσο (62΄), Αμαρτέι (88΄) πήραν το πολύτιμο «τρίποντο», επιστρέφοντας στις νίκες και «σκαρφαλώνοντας» στη δεύτερη θέση της κατάταξης.