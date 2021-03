Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γερμανία: σχεδόν τα μισά θύματα σε γηροκομεία!

Το ποσοστό των θυμάτων που φιλοξενούνταν σε οίκους ευγηρίας έχει μεγάλες αποκλίσεις ανάλογα με την επαρχία.

Φιλοξενούμενοι σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ήταν σχεδόν τα μισά από τα θύματα της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη Γερμανία αφότου εκδηλώθηκε ως τώρα, σύμφωνα με στοιχεία που φέρνει στο φως η Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, επικαλούμενη έρευνα των υπουργείων Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων των κρατιδίων, επί συνόλου 71.804 ανθρώπων που υπέκυψαν εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19, τουλάχιστον οι 29.000 φιλοξενούνταν σε οίκους ευγηρίας.

Το ποσοστό παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από κρατίδιο σε κρατίδιο: στο Αμβούργο το 60% των θυμάτων του κορονοϊού ζούσαν σε οίκους ευγηρίας, το 54% στην Βαυαρία, αλλά το 25% στην Σαξονία και το 29% στην Σαξονία-Άνχαλτ.

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι τα στοιχεία δικαιολογούν απόλυτα την προτεραιότητα που δόθηκε στους ηλικιωμένους ως προς τον εμβολιασμό, τονίζει ωστόσο τις μεγάλες καθυστερήσεις που διαπιστώνονται και κάνει λόγο για άμεση ανάγκη αναδιάρθρωσης του μοντέλου.