Κόσμος

Ισημερινός: νέφη ηφαιστειακής τέφρας καλύπτουν πολλές επαρχίες

Το Σανγκάι «βρυχάται» και έχει προκαλέσει σωρεία προβλημάτων σε μεγάλες περιοχές της χώρας.

Νέφη ηφαιστειακής τέφρας που εκλύεται εξαιτίας της δραστηριότητας στο ηφαίστειο Σανγκάι, 200 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Κίτο, έπληξαν χθες Σάββατο πέντε από τις 24 επαρχίες του Ισημερινού και οδήγησαν στο κλείσιμο περιφερειακού αεροδρομίου, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Κατά το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του εθνικού ινστιτούτου γεωφυσικής, που είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας, «τέφρα που εκλύθηκε από το ηφαίστειο Σανγκάι παρατηρήθηκε σε ύψος ως και 2 χιλιομέτρων πάνω από τον κρατήρα».

«Οι επαρχίες που πλήττονται από την πτώση τέφρας είναι οι Τσιμποράσο, Γουάγιας, Μπολίβαρ, Λος Ρίος και Κανιάρ», ανέφερε μέσω Twitter η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης κινδύνων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του Ισημερινού (SNGRE).

Η Εθνική Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ασφάλειας ECU911 έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες που εικονίζουν κοινότητες καλυμμένες από γκρι πέπλο.

Ιδιαίτερα πλήττεται η επαρχία Τσιμποράσο (νότια), στις Άνδεις, με μισό εκατομμύριο κατοίκους, που παραμένει σε κίτρινο συναγερμό (πριν από τα επίπεδα του πορτοκαλί και του κόκκινου συναγερμού, με το τελευταίο να αντιπροσωπεύει την υψηλότερη κλίμακα κινδύνου) από τον Ιούνιο, εξαιτίας της επανέναρξης της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

«Η παρουσία τέφρας στον αέρα» ανάγκασε τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC) να «αναστείλει τη δραστηριότητα στο αεροδρόμιο της Γουαγιακίλ», της πρωτεύουσας της επαρχίας Γουάγιας, ανακοίνωσε η υπηρεσία μέσω Twitter.

Το ίδιο αεροδρόμιο είχε επίσης αναστείλει τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο, για τον ίδιο λόγο.

Το Σανγκάι, ο επιβλητικός, χιονισμένος κώνος του οποίου φθάνει τα 5.230 μέτρα ύψος, συγκαταλέγεται στα αρκετά ενεργά ηφαίστεια του Ισημερινού, όπως επίσης το Τουνγκουράουα και το Κοτοπάξι. Αυτά τα τρία βρίσκονται νότια της πρωτεύουσας Κίτο.

Στο Σανγκάι θεωρείται ότι η εκρηκτική δραστηριότητα συνεχίζεται αδιαλείπτως από το 1628, σύμφωνα με το ινστιτούτο γεωφυσικής.