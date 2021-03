Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Καπραβέλος στον ΑΝΤ1: έλεγχος της διασποράς με τον κόσμο έξω (βίντεο)

Ο Διευθυντής της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπανικολάου τόνισε ότι κυνηγάμε την ανθρώπινη δραστηριότητα, πράγμα ανέφικτο, και αφήνουμε τη νόσο ανεξέλεγκτη.