Κοινωνία

Σεισμός στην Ελασσόνα: αγώνας δρόμου για τη στέγαση των πληγέντων

Αγωνία για το αύριο, ταλαιπωρία δίχως τέλος για τους πληγέντες. Εκατοντάδες οι μη κατοικήσιμες κατοικίες. Έφθασαν στην περιοχή τα πρώτα τροχόσπιτα.

Άλλο ένα 24ωρο αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι στην Ελασσόνα, μετά τις δύο ισχυρές δονήσεις και τους δεκάδες μετασεισμούς που ακολούθησαν. Οι περισσότεροι πέρασαν ένα ακόμη βράδυ στις σκηνές ή στο αυτοκίνητο.

Αγωνία για το αύριο, φόβος από τους συνεχιζόμενους μετασεισμούς, ταλαιπωρία δίχως τέλος για τους ανθρώπους που έχασαν τα πάντα μετά τον διπλό σεισμό στη Θεσσαλία. Απελπισμένοι, μέσα στο κρύο, δεν έχουν ούτε τα βασικά. Κάθε νύχτα που περνά και βρίσκονται στο δρόμο, είναι ένας εφιάλτης.

Άλλωστε δεν είναι λίγα τα σπίτια που καταστράφηκαν από τον σεισμό. Τουλάχιστον 898 κατοικίες έχουν κριθεί μη κατοικήσιμες από τις 1.609 που ελέγχθηκαν στις σεισμόπληκτες περιοχές της Λάρισας, της Ελασσόνας, του Τυρνάβου και της Φαρκαδόνας.

Γι αυτό άλλωστε, τα πρώτα τροχόσπιτα για την προσωρινή στέγαση των κατοίκων έχουν φτάσει στο γήπεδο στο Δαμάσι, ενώ παράλληλα προχωρούν και οι εργασίες για τη διαμόρφωση χώρων ώστε να τοποθετηθούν προκάτ οικίσκοι.

Οι επιστήμονες που παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας, τα επόμενα 24ωρα θα έχουν στα χέρια τους και το πόρισμα για την ισχυρή δόνηση που έπληξε την περιοχή το βράδυ της Πέμπτης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος έκανε λόγο για φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία.

Τη Δευτέρα θα κατατεθούν 300.000 ευρώ σε κάθε δήμο που επλήγη από το σεισμό, ώστε να αρχίσει άμεσα και η καταβολή των χρημάτων στους πληγέντες πολίτες, ενώ μέχρι την Τρίτη θα τοποθετηθούν οικίσκοι για να στεγάσουν τους κατοίκους των χωριών που επλήγησαν, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή.

Εξάλλου, από το πρωί της Τετάρτης, αμέσως μετά την εκδήλωση του πρώτου σεισμού στη Θεσσαλία, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη επικοινώνησε με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και την Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, Περίθαλψης και Αποκατάστασης (ΘΕΨΥΠΑ) και έδωσε οδηγίες για την οργάνωση ομάδων ψυχολογικής υποστήριξης του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, σε αντίσκηνο του καταυλισμού των σεισμόπληκτων στην περιοχή του Δαμασίου, λειτουργεί σταθμός ψυχολογικής υποστήριξης, ο οποίος αποτελείται από δυο ψυχολόγους και έναν ψυχίατρο. Ο σταθμός, υπό τον συντονισμό του Γενικού Διευθυντή της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α Γιάννη Παπαγεωργίου, συνεργάζεται με την Πολιτική Προστασία καθώς και με τον Δήμο Τυρνάβου και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.