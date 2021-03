Κοινωνία

Σεισμός στην Ελασσόνα: κατέληξε ο ηλικιωμένος που είχε απεγκλωβιστεί από τα ερείπια

Ο 83χρονος βρισκόταν στο σπίτι του με τη σύζυγο του, όταν αυτό κατέρρευσε από τη μεγάλη σεισμική δόνηση. Αγωνία στη Θεσσαλία. Αγώνας δρόμου για τη στέγαση των πληγέντων.

Στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας κατέληξε από παθολογικά αίτια, ο ηλικιωμένος που είχε απεγκλωβιστεί από το γκρεμισμένο σπίτι στο Μεσοχώρι Ελασσόνας από το σεισμό των 6,3 Ρίχτερ.

Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής της ΜΕΘ του ΓΝΛ Απόστολος Κομνός πρόκειται για έναν 83χρονο ο οποίος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από Κέντρο Αποκατάστασης, και κατέληξε από παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με τον κ. Κομνό ο ηλικιωμένος δεν έφερε τραυματισμούς από τον σεισμό, ενώ είχε χρόνια προβλήματα υγείας.

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Μεσοχώρι Ελασσόνας. Παράκληση της οικογένειας του εκλιπόντος είναι αντί στεφάνων να ενισχυθούν οι σεισμόπληκτοι της περιοχής.

Την ίδια ώρα οι μετασεισμοί συνεχίζονται στην Ελασσόνα, με τους κατοίκους να ζουν με τον φόβο και την ταλαιπωρία. Άλλωστε δεν είναι λίγα τα σπίτια που καταστράφηκαν από τον σεισμό. Τουλάχιστον 898 κατοικίες έχουν κριθεί μη κατοικήσιμες από τις 1.609 που ελέγχθηκαν στις σεισμόπληκτες περιοχές της Λάρισας, της Ελασσόνας, του Τυρνάβου και της Φαρκαδόνας.

Για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων κατοίκων από τον σεισμό στις περιοχές της Ελασσόνας και του Τυρνάβου, συνεχίζεται η υλοποίηση του σχεδιασμού της Περιφέρειάς Θεσσαλίας και του υπουργείου Υποδομών, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες φιλοξενίας των ανθρώπων που τα σπίτια τους έχουν κριθεί ακατάλληλα από τις ζημιές. Ήδη χθες κατέφθασαν τα πρώτα τροχόσπιτα στη περιοχή του Δαμασίου, ενώ συνεχίζεται η προετοιμασία των υποδομών από τους δήμους Ελασσόνας και Τυρνάβου ώστε να μπορέσουν να εγκατασταθούν και οι μεγαλύτεροι οικίσκοι που αναμένονται.

Σε Δαμάσι Τυρνάβου και Μεσοχώρι, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, με ευθύνη των δήμων διαμορφώνονται συγκεκριμένες εκτάσεις γης, ενώ προχωράει και η διαδικασία κατασκευής υποδομών, ύδρευσης, αποχέτευσης, αλλά και ηλεκτροδότησης των εκτάσεων αυτών όπου θα εγκατασταθούν οι οικίσκοι. Σύμφωνα με τον κ. Αγοραστό όταν ολοκληρωθούν οι προεργασίες από τους δήμους, εντός της ερχόμενης εβδομάδας, στις περιοχές θα εγκατασταθούν τουλάχιστον 100 οικίσκοι και τροχόσπιτα για την φιλοξενία των ανθρώπων που μέχρι σήμερα φιλοξενούνται σε σκηνές.