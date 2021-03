Κοινωνία

Γιαννόπουλος στον ΑΝΤ1 για σχολικό εκφοβισμό: έχουν αγριέψει τα πράγματα (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου "Χαμόγελο του Παιδιού" μίλησε για τη διαδικτυακή εκπομπή κατά του Bullying με αφορμή τη Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας.