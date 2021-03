Life

Μπέττυ Μαγγίρα: το YFSF και ο ρόλος της ως Άντζυ Σαμίου (βίντεο)

Η Μπέττυ Μαγγίρα μίλησε στους "Πρωινούς Τύπους" για το απόλυτο σόου μεταμφιέσεων, τους συναδέλφους της και το 5άρη που δεν πήγε στην αδελφή της.