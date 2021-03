Υγεία - Περιβάλλον

Κοντογεώργης: τον Απρίλιο θα γίνουν όσοι εμβολιασμοί θα γίνουν και το πρώτο τρίμηνο του έτους

Πόσες σοβαρές παρενέργειες από τα εμβόλια έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα και πόσοι από αυτούς που έχουν κάνει εμβόλιο νόσησαν. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων.

Μέχρι τις αρχές Μαΐου θα έχουν εμβολιαστεί οι πολίτες άνω των 60 ετών και όσοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, δήλωσε ο ΓΓ. Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης. Δήλωσε πως με βάση τον προγραμματισμό, μέσα στον Απρίλιο θα γίνουν όσοι εμβολιασμοί έγιναν όλο το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Ο κ. Κοντογεώργης ανέφερε μιλώντας στον «ΣΚΑΪ 100,3», ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί πώς θα πιστοποιούνται τα άτομα με σοβαρές ασθένειες που θα ακολουθήσουν στη σειρά των εμβολιασμών, λέγοντας ότι ήδη έχει καταρτιστεί η σχετική λίστα μέσω της άυλης συνταγογράφησης και τον ΗΔΙΚΑ, ωστόσο θα ανακοινωθεί πώς θα μπορεί κάποιος να μπει στη λίστα αν δεν έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

Εκτίμησε ότι η πλατφόρμα για τις ευπαθείς ομάδες θα ανοίξει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου και λίγες μέρες μετά θα ανοίξει για τους πολίτες 70-74 και 65-69 ετών.

Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τον τύπο των εμβολίων θα μπουν στη διαδικασία φαρμακεία και ιδιώτες γιατροί, ωστόσο οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μετά τον Απρίλιο.

Αναφερόμενος στις παρενέργειες των εμβολίων, είπε ότι στη χώρα μας έχουν καταγράφει συνολικά έξι σοβαρές παρενέργειες. Έκανε επίσης γνωστό ότι από τους 350.000 πολίτες που έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, έχουν κολλήσει τον ίο περίπου 250 άτομα, χωρίς να έχουν χρειαστεί νοσηλεία.