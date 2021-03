Κόσμος

Βαρθολομαίος: πράξη ευθύνης η ουκρανική αυτοκεφαλία

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υποδέχθηκε στο Φανάρι Αντιπροσωπεία Βουλευτών από την Ουκρανία.

Την πεποίθησή του ότι "η ενότητα της Ορθοδοξίας δεν δοκιμάζεται σε καμία περίπτωση λόγω της ανταπόκρισης του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο αίτημα των Ουκρανών ορθοδόξων" για την παραχώρηση της Αυτοκεφαλίας, εξέφρασε η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, υποδεχόμενος σήμερα, Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021, στο Φανάρι, ομάδα βουλευτών του Ουκρανικού Κοινοβουλίου και συνεργατών τους, με επί κεφαλής τον βουλευτή Εντιμ. κ. Mykyta Poturaiev.

Στην ομιλία του, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, ο Παναγιώτατος, αμέσως μετά τον Μ.Εσπερινό κατά τον οποίο χοροστάτησε, καλωσόρισε θερμά τα μέλη της Ουκρανικής Αντιπροσωπείας, τα οποία συνόδευε ο Γενικός Πρόξενος της Ουκρανίας στην Πόλη, Εντιμ. κ. Oleksandr Gaman, και υπενθύμισε ότι η μέριμνα της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως για την εκκλησιαστική ζωή του ουκρανικού λαού υπήρξε διαχρονική.

"Η παραχώρηση της Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, το 2019, ήταν κυρίως μια έκφραση ποιμαντικού ενδιαφέροντος για πνευματική δικαιοσύνη και ελευθερία. Για δεκαετίες, αν όχι για αιώνες, η Ουκρανία δεν μπόρεσε να απολαύσει πλήρη εκκλησιαστική ανεξαρτησία από εξωτερικές επιρροές. Μέχρι πρόσφατα, μεγάλο μέρος των Ουκρανών βρισκόντουσαν εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτή ήταν μια θλιβερή πραγματικότητα για το Σώμα του Χριστού, επειδή η εκκλησιαστική διαίρεση στη χώρα σας ήταν μια βαθειά πληγή στην κοινωνία ολόκληρης της Ορθόδοξης Εκκλησίας".

Ο Παναγιώτατος σημείωσε ότι με την απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον Οκτώβριο του 2018, να αποδεχτεί τις εκκλήτους προσφυγές των Φιλαρέτου και Μακαρίου, άνοιξε ο δρόμος για την ενωτική Σύνοδο (Sobor), η οποία πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο, στις 15 Δεκεμβρίου 2018.

"Η Μητέρα Εκκλησία του ουκρανικού λαού ανταποκρίθηκε ευχαρίστως στα πολυάριθμα αιτήματα Προέδρων, πολιτικών αρχών, ακόμη και του Κοινοβουλίου της χώρας σας, να εκχωρήσει Τομο Αυτοκεφαλίας. Και ας μην ξεχνάμε ότι παρόμοια αιτήματα για «πλήρη κανονική ανεξαρτησία», δηλαδή για Αυτοκεφαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, απηύθυνε η Ουκρανική Ιεραρχία στον μακαριστό Πατριάρχη της Μόσχας Αλέξιο Β', τον Νοέμβριο του 1991, παρά το γεγονός ότι τα εν λόγω αιτήματα δεν υποβλήθηκαν κανονικώς στο Πατριαρχείο της Μόσχας, καθώς μόνο το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει το δικαίωμα και την ευθύνη να παραχωρεί Αυτοκεφαλία, σύμφωνα με την κανονική παράδοση και πρακτική της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο πάντοτε έσπευδε προς βοήθεια και υποστήριξη των διαφόρων τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, όποτε αυτές αντιμετώπισαν δοκιμασίες. Δεν υπάρχει ελευθερία στη διαίρεση, επειδή η αληθινή ελευθερία μπορεί να βιωθεί μόνο στην ενότητα. Αυτή η ενότητα της Ορθοδοξίας δεν δοκιμάζεται σε καμία περίπτωση λόγω της ανταπόκρισης του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο αίτημα των Ουκρανών ορθοδόξων. Ο Τόμος της Αυτοκεφαλίας ήταν μια πράξη ευθύνης της Μητρός Εκκλησίας απέναντι σε εκατομμύρια ορθοδόξων αδελφών μας που βρισκόντουσαν εκτός Εκκλησίας. Και, ασφαλώς, δεν ήταν μια πράξη υπαγορευμένη από εξωτερικές δυνάμεις ή γεωπολιτικά συμφέροντα. Δύο χρόνια μετά, με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε τη νέα Εκκλησία να αναπτύσσεται υπό την εμπνευσμένη και σταθερή ηγεσία του αδελφού μας, Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου κ. Επιφανίου.

Όποιος απειλεί να διακόψει την Ευχαριστική Κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αυτός κινδυνεύει να αυτοαποκοπεί από τον κορμό της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σε ό,τι μας αφορά, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αλλοιώνεται η Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, με καινοφανείς θεωρίες που βασίζονται αποκλειστικά σε ταπεινά κίνητρα και κοσμικές φιλοδοξίες. «Πιο κοφτερός από κάθε μαχαίρι» ο λόγος της Αληθείας".

Στη συνέχεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι η απόδοση Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας θα πρέπει να αξιολογηθεί, πέρα ??από ορισμένες προσωπικότητες και πέρα ??από τα στενά εθνικά συμφέροντα, ως μία γνήσια πνευματική θεραπεία. "Σήμερα, ο ορθόδοξος λαός στην Ουκρανία βρίσκεται σε καλή κανονική κατάσταση και συμμετέχει στο κοινό Ποτήριο. Τώρα, αν κάποιοι δεν μπορούν να δεχτούν αυτήν την πραγματικότητα, θα πρέπει να αναρωτηθούν ποιος ακριβώς διασπά την ενότητα στην Ορθόδοξη Εκκλησία".

Ολοκληρώνοντας ο Παναγιώτατος απένειμε τις πατρικές ευχές και την Πατριαρχική ευλογία του προς τα μέλη της Ουκρανικής Αντιπροσωπείας, αλλά και προς ολόκληρο τον ευσεβή Ουκρανικό λαό, εκφράζοντας για μία ακόμη φορά την χαρά του για την επικείμενη επίσκεψή του στην Ουκρανία. Για τον λόγο αυτό εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο Εξοχ. κ. Volodymyr Zelenskyy, αλλά και προς τον Πρωθυπουργό Eξοχ. κ. Denys Shmyhal, για την ευγενική πρόσκληση που του απηύθυναν να επισκεφθεί την χώρα τους με την ευκαιρία της εφετεινής 30ης επετείου από την ανακήρυξη της σε ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος.

Εκ μέρους της Ουκρανικής Αντιπροσωπείας μίλησε ο βουλευτής Εντιμ. κ. Mykyta Poturaiev, ο οποίος ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο για τους θερμούς λόγους και επεσήμανε τη σημασία της επικείμενης Πατριαρχικής επισκέψεως στην Ουκρανία. Ο κ.Poturaiev επέδωσε στον Πατριάρχη επιστολές του Εξοχ. Προέδρου κ. Zelenskyy καθώς και του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφανίου. Του προσέφερε επίσης ως δώρο μία εικόνα της Παναγίας ουκρανικής τεχνοτροπίας, ενώ ο Πατριάρχης ανταπέδωσε με βιβλία και άλλα αναμνηστικά.

Στη συνέχεια, κατόπιν προτροπής του Παναγιωτάτου, την Ουκρανική Αντιπροσωπεία χαιρέτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, ο οποίος αναφέρθηκε στις πολυετείς προσπάθειες της Μητρός Εκκλησίας να αποκαταστήσει την ενότητα του ορθοδόξου λαού της Ουκρανίας, μέχρι και την ιστορική ενωτική Σύνοδο, στο Κίεβο το 2018, κατά την οποία ο ίδιος προήδρευσε. Ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι ο Ουκρανικός λαός περίμενε πολλά χρόνια την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον της νέας Εκκλησίας, προτρέποντας όλους να μείνουν ενωμένοι σε αυτή, υπό την ηγεσία του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου κ. Επιφανίου.

