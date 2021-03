Παράξενα

Ιερέας καταγγέλλεται για πλαστογράφηση διαθήκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γυναίκα κατηγορεί ιερέα για πλαστογράφηση της ιδιόγραφης διαθήκης του πατριού της, καθώς με έκπληξη διαπίστωσε ότι εκείνος είχε αφήσει την περιουσία του στον ιερέα!

Αγωγή κατά ιερέα κατέθεσε μια γυναίκα από τη Σουδία, καταγγέλοντάς τον για πλαστογράφηση της διαθήκης του πατριού της, ο οποίος πέθανε στις 28 Απριλίου του 2020 στο νοσοκομείο της Ρόδου από καρκίνο του πνεύμονα.

Όπως καταγγέλει η γυναίκα, ο πατριός της, τον οποίο αισθανόταν σαν πραγματικό πατέρα της, είχε αφήσει τα κλειδιά του σπιτιού του, σε ακριτικό νησί, στον εναγόμενο ιερέα. Το 2012 ο πατριός μετέβη σε συμβολαιογράφο και κατέθεσε σε εκείνη σφραγισμένο λευκό φάκελο με ιδιόγραφη διαθήκη του στην οποία δήλωνε ότι μετά τον θάνατό του, αφήνει μοναδικούς του κληρονόμους την ίδια και την μητέρα της. Η ανωτέρω ιδιόγραφη διαθήκη του πατριού της, δημοσιεύθηκε από την συμβολαιογράφο στις 29 Ιουλίου 2020 σε δημόσια συνεδρίαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου. Ενόσω ζούσε μάλιστα δεν είχε αφήσει ποτέ να εννοηθεί, ότι η ακίνητη και κινητή αυτή περιουσία του θα διατίθετο σε οποιονδήποτε τρίτο.

Στις 3 Αυγούστου 2020, όπως εκθέτει η ενάγουσα, με έκπληξή της, έλαβε γνώση από το αρμόδιο τμήμα Διαθηκών του Ειρηνοδικείου Ρόδου, δυνάμει πιστοποιητικού περί μη δημοσίευσης διαθήκης, ότι υπάρχει και έτερη διαθήκη πλην της ανωτέρω, δημοσιευμένη και μεταγενέστερη από αυτή του πατριού της και συγκεκριμένα η από 9 Μαρτίου 2020 ιδιόγραφη διαθήκη του με την οποία εγκαθιστούσε μοναδικό του κληρονόμο τον εναγόμενο ιερέα. Μάλιστα είχε γραφεί η εν λόγω διαθήκη σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, ένα μήνα περίπου πριν πεθάνει στο νοσοκομείο.

Η ως άνω αυτή ιδιόγραφη διαθήκη με κληρονόμο τον εναγόμενο, δημοσιεύτηκε στις 7 Ιουλίου 2020 σε δημόσια συνεδρίαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου. Η ενάγουσα αναφέρει ότι η έκπληξή της ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς από απλή και μόνο επισκόπηση της ιδιόγραφης διαθήκης του πατριού της κατάλαβε ότι η υπογραφή του και τα γράμματα της διαθήκης και όλο το κείμενο της διαθήκης δεν είχαν καμία σχέση με τα γράμματα του πατριού της διότι δεν ήταν αυτός ο γραφικός του χαρακτήρας τον οποίο, γνώριζε άριστα. Ανέθεσε προς επιστημονική επιβεβαίωση της πεποίθησής της, σε ειδικό δικαστικό γραφολόγο γραφολογική διερεύνηση της από 9 Μαρτίου 2020 φερόμενης ως ιδιόγραφης διαθήκης του αποβιώσαντος πατριού της.

Οπως υποστηρίζει, μετά την ανάλυση και τη σύγκριση των προσκομιζόμενων από εκείνη εγγράφων και των γραφών κατέληξε εν συντομία στο πόρισμα ότι η ιδιόγραφη διαθήκη, στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης δεν έχει γραφεί και δεν έχει υπογραφεί από το χέρι του πατριού της, αλλά από άλλο άτομο.

Υποστηρίζει ακόμη ότι λίγο καιρό μετά τον θάνατο του πατριού της ενώ πενθούσαν το χαμό του ακόμη, έμαθε από φίλους και γείτονες, ότι στο σπίτι τους, έχει μπει ο εναγόμενος και άλλαξε κλειδαριά. Διατείνεται πως ο εναγόμενος διέδιδε στην κλειστή κοινωνία του νησιού ότι του χάρισε ο πατριός της το σπίτι. Στην πόρτα εισόδου του σπιτιού είχε τοποθετήσει ο εναγόμενος ένα σημείωμα, με το όνομα του δικηγόρου του και το τηλέφωνο του για πληροφορίες, διότι, όπως υποστηρίζει, ουδέποτε ήρθε σε διάλογο μαζί του.

Πληροφορήθηκε η δικηγόρος της από το δικηγόρο του εναγόμενου, ότι ο εναγόμενος ιερέας κληρονόμησε το σπίτι του πατριού της, με μια διαθήκη η οποία συνετάχθη, όπως της είπε, στην Μητρόπολη της Ρόδου και ότι επρόκειτο να δημοσιευτεί από το Ειρηνοδικείο Ρόδου. Στην υπό κρίση περίπτωση βέβαια, η “ιδιόγραφη” διαθήκη του προαναφερόμενου πατριού της, όπως ισχυρίζεται, σε όλη της την έκταση, δεν έχει γραφεί κατά περιεχόμενο και υπογραφεί ιδιοχείρως από τον πατριό της. Ισχυρίζεται ακόμη ότι ο εναγόμενος διαδίδει ότι θα πωλήσει την οικία του πατριού της, την οικογενειακή της εστία δηλαδή.

Η Σουηδέζα αναφέρει πως σκοπεύει να προσφύγει άμεσα ενώπιον και των Ποινικών Δικαστηρίων, ασκώντας κάθε νόμιμο της δικαίωμα. Παράλληλα, πραγματοποίησε έρευνα στο Κτηματολόγιο, όπου διαπίστωσε ότι ακόμη και μέχρι σήμερα η διαθήκη δεν έχει κηρυχτεί κυρία. Το ακίνητο του πατριού της, στο οποίο διέμενε και είχε την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100%, το οποίο φέρεται να κληροδότησε στον εναγόμενο δυνάμει της ιδιόγραφης διαθήκης του, έχει αντικειμενική αξία 29.446,20 ευρώ ενώ η εμπορική του αξία λόγω θέσης και περιοχής υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Πηγή: dimokratiki.gr