Αθλητικά

Ο Τσιτσιπάς δηλώνει φουλ ερωτευμένος!

Ποια είναι η σύντροφος του. Πως περιέγραψε την γνωριμία τους και η αφιέρωση μετά την νίκη επί του Ναδάλ.

Ερωτευμένος δηλώνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Down Town, ο Έλληνας τενίστας αναφέρθηκε στην αγαπημένη του, Θεοδώρα Πετάλας και πώς γνωρίστηκαν.

«Γνωριζόμαστε εδώ και τρία χρόνια μέσω οικογενειακών φίλων. Πρωτοσυναντηθήκαμε στη Νέα Υόρκη και μου άρεσε πολύ ως κοπέλα, αλλά ήμουν ντροπαλός τότε και δεν εξέφρασα τα συναισθήματά μου. Πριν από δύο χρόνια, όμως, πάλι στη Νέα Υόρκη, της ζήτησα να βγούμε ραντεβού να πάμε στο Μπρούκλιν για φωτογραφίες και νομίζω ότι της άρεσε.

Έβγαλα μερικές φωτογραφίες οι οποίες μέχρι και σήμερα είναι οι αγαπημένες μου. Είναι ένας άνθρωπος που με έχει στηρίξει πολύ, με έχει φέρει σε σοβαρή ισορροπία και τρέφω πολλά συναισθήματα για εκείνη», περιέγραψε ο αθλητής.

Τον Φεβρουάριο, δεν ξέχασε μετά τη μεγάλη του νίκη επί του Ναδάλ στη Μελβούρνη να κάνει μια αφιέρωση στη σύντροφο του. «T.P αυτό ήταν για σένα», έγραψε ο Στέφανος στέλνοντας της φιλάκια από την Αυστραλία.