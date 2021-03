Οικονομία

“Εξοικονομώ – Αυτονομώ”: 80.000 κτίρια θα ενταχθούν εντός του 2021

Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει εργασίες και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια και κτιριακές μονάδες εντός του 2021.

Με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ και στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 80.000 κτιρίων θα προκηρυχθεί στο τρίτο τρίμηνο του 2021 το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» ενώ θα ακολουθήσει στο τέταρτο τρίμηνο του έτους η εφαρμογή του προγράμματος «Ηλέκτρα» για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δημοσίου. Αυτό προκύπτει από τον ετήσιο προγραμματισμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το 2021 που περιλαμβάνει τις σχεδιαζόμενες δράσεις του υπουργείου για την τρέχουσα χρονιά.

«Σε συνέχεια εφαρμογής του προγράμματος "Εξοικονομώ - Αυτονομώ" το 2020, εντός του 2021 θα υλοποιηθεί το νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου (2021 - 2027) και από το Ταμείο Ανάκαμψης», αναφέρεται στον προγραμματισμό του ΥΠΕΝ. «Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει εργασίες και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε 80.000 κτίρια και κτιριακές μονάδες εντός του 2021. Η πραγματοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης στο κτιριακό απόθεμα της χώρας σε ετήσια βάση θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του ΕΣΕΚ για βελτίωση το έτος 2030 ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 38%, ώστε η τελική κατανάλωση ενέργειας να είναι μικρότερη από αυτήν του 2007. O αντίστοιχος Ευρωπαϊκός Στόχος για το 2030 αφορά βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά τουλάχιστον 32,5%».

Για τα κτίρια του Δημοσίου προβλέπεται η αναβάθμιση του 3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (περίπου 5.400 τ.μ.) στην οποία θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs).

Μιλώντας πρόσφατα σε εκδήλωση για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας επεσήμανε ότι στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ θα εφαρμοστούν κριτήρια που αποσκοπούν στην καλύτερη στόχευση των κτιρίων που χρειάζονται αναβάθμιση. «Ένα σπίτι του 1950 έχει πολύ περισσότερες απώλειες σε σχέση με ένα που κατασκευάστηκε το 2010. Θα τεθούν κριτήρια αξιολόγησης και προτεραιοποίησης των κτιρίων που θα αναβαθμιστούν, καθώς και εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να στηρίξουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά», υπογράμμισε ο κ. Σκρέκας.

Στο πρόγραμμα δράσης του ΥΠΕΝ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων επενδύσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (διασυνδέσεις Κρήτης, Κυκλάδων, προκήρυξη διαγωνισμού για έξυπνους μετρητές, ολοκλήρωση του ελληνοβουλγαρικού αγωγού φυσικού αερίου κ.α.). Στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων περιλαμβάνονται το 49% του ΔΕΔΔΗΕ (η διαδικασία είναι σε εξέλιξη από τη ΔΕΗ), της ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας, της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στην Καβάλα. Για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επίκειται η ολοκλήρωση της σύζευξης με την Ιταλική και τη Βουλγαρική και η υλοποίηση της συμφωνίας για την συμμόρφωση προς την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ως προς το μονοπώλιο της ΔΕΗ στη λιγνιτική παραγωγή.

Το 2021 προβλέπεται επίσης το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων Καρδιά 1-2 και Μεγαλόπολη 3 ενώ θα τεθούν σε λειτουργία φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 234 MW στη Δυτική Μακεδονία (204 MW των ΕΛΠΕ και δύο ισχύος 15 MW έκαστο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες) και ισχύος 50 ΜW στη Μεγαλόπολη.