Πολιτική

Σακελλαροπούλου: μεγάλη ημέρα μνήμης και συγκίνησης η σημερινή

Παρουσία της ΠτΔ, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο νησί της Ρόδου ο εορτασμός της 73ης επετείου της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου.

Με την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο νησί της Ρόδου ο εορτασμός της 73ης επετείου της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου.

Η πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο βωμό της πατρίδος και σε δήλωση της, αναφερόμενη στην ιστορική επέτειο, τόνισε τα εξής:

«Είναι μεγάλη ημέρα μνήμης και συγκίνησης η σημερινή. Η 7η Μαρτίου του 1948 αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της Δωδεκανήσου και της χώρας. Βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν ηρωικά για την ελευθερία και την επανένωσή της με την Ελλάδα.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία που καταθέτει ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, σύμβουλος τότε του πρώτου διοικητή της Δωδεκανήσου, από την τελετή παράδοσης της Στρατιωτικής Βρετανικής Διοίκησης της Δωδεκανήσου στη χώρα μας, στις 31 Μαρτίου 1947.

Όταν άρχισε ν' ανεβαίνει η ελληνική σημαία στο κοντάρι, όλοι οι Δωδεκανήσιοι γονάτισαν στο χώμα για να τη χαιρετίσουν. Όταν τελείωσε η τελετή, ο κόσμος δεν διαλύθηκε αλλά σαν ένας άνθρωπος το πλήθος βάδιζε προς το νεκροταφείο. Πήγαιναν να πουν στους νεκρούς ότι ελευθερώθηκε η Δωδεκάνησος.

Τα λόγια αυτά και το παράδειγμα των νησιωτών μας, η προσήλωση και η αγάπη τους για την πατρίδα, είναι πηγή έμπνευσης για όλους τους Έλληνες».

Στην εκδήλωση παρόντες ήταν ο υφυπουργός Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, οι βουλευτές Δωδεκανήσου, Βασίλης Υψηλάντης και Νεκτάριος Σαντορινιός, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης.