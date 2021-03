Πολιτική

Γεννηματά: εκτός ελέγχου η πανδημία με ευθύνη της Κυβέρνησης

Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, καταλόγισε στον Πρωθυπουργό ότι απέτυχε να πείσει τους εταίρους μας για την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στην Τουρκία.

Με αφορμή την αυριανή, μέσω τηλεδιάσκεψης, τρίτη ψηφιακή περιοδεία του Κινήματος Αλλαγής στα Δωδεκάνησα και το Νότιο Αιγαίο, η πρόεδρος του κόμματος, Φώφη Γεννηματά, έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα «Δημοκρατική» της Ρόδου.

Η κυρία Γεννηματά, μεταξύ άλλων, καταλογίζει σοβαρές ευθύνες στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του τρίτου κύματος της πανδημίας. Το τρίτο κύμα βρίσκεται, όπως είπε, εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα να έχει εξαντληθεί η υπομονή των πολιτών και η αντοχή της οικονομίας.

«Φταίνε τώρα οι μεταλλάξεις και οι πολίτες που δεν συμμορφώθηκαν. Και όχι τα λάθη και οι παραλείψεις της πολιτικής τους, το ακορντεόν, ο συνωστισμός στα ΜΜΜ, στα σχολεία και στους εργασιακούς χώρους. Καμιά αυτοκριτική για την εγκατάλειψη του ΕΣΥ, όπου υποδομές και εργαζόμενοι λειτουργούν σε οριακές συνθήκες.

Τώρα μιλούν για δήθεν έξυπνα μέτρα, που είναι μια από τα ίδια. Η έλλειψη διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων, η παραβίαση των μέτρων ακόμα και από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, οι "απ' το παράθυρο" γαλάζιοι εμβολιασμοί, έχουν πια ραγίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Έχουμε προτείνει ολοκληρωμένη δέσμη πρωτοβουλιών, επιτέλους ας σοβαρευτούν και ας μας ακούσουν», αναφέρει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Σχετικά με την ανάκαμψη της οικονομίας η Φώφη Γεννηματά επαναλαμβάνει τις προτάσεις του κόμματός της και ειδικά για την ενίσχυση της ανάπτυξης των νησιών τονίζει, «Η επόμενη μέρα απαιτεί για τα νησιά μας ένα ειδικό σχέδιο με ρήτρα νησιωτικότητας. Πρώτα απ' όλα για την υγεία, όπου θα χρειαστούν ειδικές πολιτικές, ιδιαίτερα για τα μικρά νησιά και βέβαια για την οικονομία με πρώτο βήμα την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ και τα μέτρα στήριξης ανταγωνιστικότητας του τουρισμού».

Οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις για την Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα συμπίπτουν με έντονη προκλητικότητα από την Τουρκία. Η Φώφη Γεννηματά επικρίνει τον πρωθυπουργό καθώς, όπως λέει, δεν δέχθηκε να υπάρξει εθνική συνεννόηση, όπως είχε προτείνει και «επέλεξε να προχωρά μόνος, με πολιτική κατευνασμού, αμήχανης και εκ των υστέρων αντίδρασης στις προκλήσεις των γειτόνων μας με αδικαιολόγητη διστακτικότητα και έλλειψη αποφασιστικότητας, τη στιγμή που η Τουρκία αλωνίζει στο Αιγαίο».

Καταλογίζει στον Κυριάκο Μητσοτάκη πως απέτυχε να πείσει τους εταίρους για την επιβολή αυστηρών κυρώσεων, ούτε να διασφαλίσει δέσμευση της Άγκυρας για αποφυγή προκλητικών ενεργειών έστω όσο εξελίσσονται οι διερευνητικές. «Δεν λαμβάνει καμία πρωτοβουλία στην Ευρώπη να αφαιρεθούν τα κλειδιά του μεταναστευτικού - προσφυγικού από τον κ. Ερντογάν ώστε να πάψει να εκβιάζει. Η υποχωρητικότητα της ελληνικής πλευράς πρέπει να τελειώσει γιατί δεν οδηγεί στην αποτελεσματική υπεράσπιση των δικαίων μας», υπογραμμίζει.

Τέλος για το κίνημα #Metoo καλεί σε υπεράσπιση και βοήθεια των θυμάτων για να σπάσει παντού η σιωπή και να προωθηθούν όλες οι «αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρχουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας με στόχο καμία ψυχή και κανένα σώμα να μην βιώσει στο μέλλον ανάλογες οδυνηρές εμπειρίες κακοποίησης και βίας».