Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος: μυστήριο με την εξαφάνιση δόσεων

Οι υπεύθυνοι διαπίστωσαν την απώλεια το απόγευμα του Σαββάτου κατά τη διαδικασία της καταμέτρησης και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Ένα φιαλίδιο με 6 δόσεις χάθηκε από το εμβολιαστικό κέντρο στην Κω.

Οι υπεύθυνοι διαπίστωσαν την απώλεια του το απόγευμα του Σαββάτου, την ώρα της καταμέτρησης.

Αμέσως ειδοποίησαν την Αστυνομία η οποία ανέλαβε τις έρευνες και σχηματίστηκε δικογραφία από το τμήμα Ασφάλειας στην Κω.