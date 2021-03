Life

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 η συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε από το CBS τα δικαιώματα της πολύκροτης συνέντευξης που έχει προκαλέσει ανησυχία στο Μπάκιγχαμ.

Τη Δευτέρα 8 Μαρτίου, στις 16:00, ο ΑΝΤ1 θα προβάλει αποκλειστικά για την Ελλάδα, την πολυσυζητημένη συνέντευξη του πρίγκηπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, στην Όπρα Γουίνφρεϊ, τα δικαιώματα της οποίας εξασφάλισε από το CBS.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ μιλούν για τους λόγους που τους έφεραν σε ρήξη με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Γιατί μετακόμισαν στην Αμερική;

Ποια είναι τα σχέδιά τους για το μέλλον και πώς ονειρεύονται την οικογένειά τους;