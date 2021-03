Αθλητικά

Ολυμπιακός - Λαμία: Στο ρελαντί οι “ερυθρόλευκοι”

Από το πρώτο ημίχρονο “καθάρισαν” το ματς οι Πειραιώτες, που δε συνάντησαν σθεναρή αντίσταση από τους φιλοξενούμενους.

Ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου έκανε ο Ολυμπιακός, που επιβλήθηκε πολύ εύκολα της Λαμίας με 3-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης”, σε αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική της Super League. Ο Μπρούμα στο 8΄, ο Φορτούνης στο 10΄ και ο Ελ Αραμπί στο 33΄ πέτυχαν τα γκολ των γηπεδούχων, που “καθάρισαν” γρήγορα το παιχνίδι και έκαναν οικονομία δυνάμεων εν όψει Άρσεναλ. Ανησυχία προκάλεσε στο “ερυθρόλευκο στρατόπεδο” ο Ουσεϊνού Μπα, που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση και αντικαταστάθηκε.

Ο Πέδρο Μαρτίνς αποφάσισε να παρατάξει τους βασικούς και σε μεγάλο βαθμό να “προβάρει” πράγματα ενόψει του αγώνα της Πέμπτης με την Άρσεναλ. Απέναντι στην ελλιπέστατη Λαμία, που είχε το μυαλό της στο αποφασιστικό εξ αναβολής ματς της Τετάρτης (10/3) με την ΑΕΛ, οι “ερυθρόλευκοι” χρειάστηκαν μόλις δέκα λεπτά για να “καθαρίσουν” το παιχνίδι. Το 1-0 έγινε στο 8΄ με ωραίο σουτ του Μπρούμα από το ημικύκλιο της περιοχής και δύο λεπτά αργότερα ο Φορτούνης έστειλε τη μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία, μετά από παραλίγο αυτογκόλ του Βύντρα, το οποίο απέτρεψε ο Θοεδωρόπουλος.

Η αναγκαστική αποχώρηση του Μπα στο 18΄ (λόγω ενοχλήσεων στη μέση) έφερε τον Τιάγκο Σίλβα στο παιχνίδι και τον Εμβιλά στο κέντρο της άμυνας, ως παρτενέρ του Παπασταθόπουλου, που κι αυτός είχε ενοχλήσεις στον ώμο, αλλά “έβγαλε” όλο το 90λεπτο. Αν και η επιθετικότητα του Ολυμπιακού κόπασε μετά το 2-0, συνέχισε να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και ο Φορτούνης στο 31΄ έχασε μεγάλη ευκαιρία, καθώς δεν βρήκε τη μπάλα μετά την εξαιρετική πάσα του Μπουχαλάκη, που τον είχε βγάλει “τετ-α-τετ” με τον Θεοδωρόπουλο. Το 3-0 ήρθε τελικά στο 33΄, με τον Ελ Αραμπί να πετυχαίνει το 18ο τέρμα του στο φετινό πρωτάθλημα, με κεφαλιά μετά από σέντρα του Ρέαμπτσιουκ.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Μαρτίνς να αποσύρει στην ανάπαυλα τον Φορτούνη και λίγο αργότερα τους Βαλμπουενά, Μπουχαλάκη, Ελ Αραμπί. Ένα άστοχο σουτ του Ραντζέλοβιτς στο 76΄ ήταν ό,τι θα μπορούσε να θυμάται κανείς από το δεύτερο 45λεπτο ενός αγώνα που έγινε επειδή... έπρεπε.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ρέαμπτσιουκ, Μπα (18΄ Τιάγκο Σίλβα), Παπασταθόπουλος, Λαλά, Μπουχαλάκης (56΄ Μασούρας), Εμβιλά, Μπρούμα, Φορτούνης (46΄ Χασάν), Βαλμπουενά (56΄ Ανδρούτσος), Ελ Αραμπί (62΄ Ραντζέλοβιτς).

Λαμία (Μιχάλης Γρηγορίου): Θεοδωρόπουλος, Τζέιμς, Βύντρα, Ασίγκμπα, Σαραμαντάς, Γκούγκα, Μπιάρνασον (75΄ Σταμούλης), Προβυδάκης (56΄ Κωστίκα), Πίτι (63΄ Μπουλούλης), Ρόμανιτς (46΄ Χατζηστραβός), Βασιλακάκης.