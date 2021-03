Κοινωνία

Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο

Ακόμη ένας νέος άνθρωπος "έσβησε" στην άσφαλτο.

Ένας 27χρονος οδηγός δικύκλου έχασε την ζωή του το μεσημέρι στα Χανιά όταν το όχημά του, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε τοίχο.

Στο σημείο του συμβάντος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο θάνατος του οδηγού του δικύκλου ήταν ακαριαίος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Γαλατά, ενώ την προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν το θανατηφόρο δυστύχημα έχει αναλάβει το τμήμα τροχαίας Χανίων.