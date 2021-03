Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Σοκ προκάλεσε ο υψηλός αριθμός θανάτων ασθενών με COVID-19, που ανακοινώθηκε από τον ΕΟΔΥ το απόγευμα της Κυριακής. Την ίδια ώρα σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ, εντείνοντας την ανησυχία για την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ.

Την Κυριακή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.142 νέα κρούσματα κορονοϊού, εκ των οποίων οκτώ εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όσον αφορά στα εγχώρια κρούσματα, 569 προέρχονται από την Αττική και 130 από τη Θεσσαλονίκη.

Η γεωγραφική κατανομή των εγχώριων κρουσμάτων

