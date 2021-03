Αθλητικά

Λίβερπουλ: Αρνητικό ρεκόρ καταγράφει η ομάδα του Κλοπ

Νέα ήττα μέσα στο Άνφιλντ υπέστησαν οι “κόκκινοι” και η… κατρακύλα συνεχίζεται.

Καταρρέει η Λίβερπουλ, η οποία ηττήθηκε σήμερα στο Άνφιλντ από τη Φούλαμ με 1-0, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι “κόκκινοι” υπέστησαν για πρώτη φορά στην Ιστορία τους (!) 6η διαδοχική εντός έδρας ήττα στο πρωτάθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μοναδικό γκολ στο Άνφιλντ, στο πρωτάθλημα το 2021, είναι με πέναλτι του Σαλάχ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Το μοναδικό γκολ της σημερινής αναμέτρησης σημείωσε ο Λεμινά στο 45ο λεπτό.