Μακελειό με αμάχους στην Συρία

Τουλάχιστον 18 νεκροί σε έκρηξη ναρκών στην κεντρική επαρχία Χάμα.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε έκρηξη ναρκών στην επαρχία Χάμα, στην κεντρική Συρία, μετέδωσε η συριακή κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το συριακό τηλεοπτικό δίκτυο, "οι εκρήξεις δύο ναρκών που είχαν αφεθεί στο σημείο από τρομοκρατικές ομάδες" τραυμάτισαν επίσης τρεις ανθρώπους.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι "όλοι όσοι σκοτώθηκαν ήταν άμαχοι". Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στη Βρετανία, ανέφερε ότι τα θύματα ήταν πιθανόν αγρότες.

Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές γεμάτες νάρκες στη Συρία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Χιλιάδες άμαχοι έχουν τραυματιστεί από εκρηκτικά που έχουν απομείνει στα χωράφια, πάνω σε δρόμους ή ακόμη και μέσα σε κτίρια από διάφορες εμπόλεμες ομάδες, κυρίως από τους τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Ο πόλεμος που ξέσπασε τον Μάρτιο του 2011, μετά την καταστολή διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας, μετρά περισσότερους από 387.000 νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους. Με την πάροδο των χρόνων, ο πόλεμος έγινε όλο και πιο περίπλοκος με την εμπλοκή αρκετών ξένων δυνάμεων και την ισχυροποίηση των τζιχαντιστικών ομάδων.