Κοινωνία

Ο Γιώργος Παπαδάκης για το lockdown και τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς σχολιάζει την ένταση που υπάρχει, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων και τον κίνδυνο που ελλοχεύει. ​​