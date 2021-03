Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα 2281 rapid test στα Αττική

Χιλιάδες πολίτες υποβλήθηκαν σε rapid test. Πόσα βγήκαν θετικά. Ποια η διάμεση ηλικία τους.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν στην Αττική σήμερα, Κυριακή 7 Μαρτίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, διενεργήθηκαν 2.281 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 71 κρούσματα. Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 44 άνδρες και 27 γυναίκες.

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις στην Αττική.

Πλατεία Συντάγματος και Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Πραγματοποιήθηκαν 1.731 rapid test και προέκυψαν 63 θετικά (3,64%). Αφορούν σε 39 άνδρες και 24 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

Δήμος Βούλας

Πραγματοποιήθηκαν 550 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (1,45%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.