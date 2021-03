Τεχνολογία - Επιστήμη

Ηλεκτρονική εφαρμογή ζωντανεύει παλιές φωτογραφίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαρώνει στα social media η εφαρμογή, την οποία έχουν “κατεβάσει” εκατομμύρια χρήστες.​