Κόσμος

Νεκρός ο μεγιστάνας Ολιβιέ Ντασό

Στο πένθος βυθίστηκε η Γαλλία μετά τον θάνατο του ανθρώπου που θεωρείται στυλοβάτης της οικονομίας.

Ο Γάλλος βουλευτής Ολιβιέ Ντασό, ένας από τους κληρονόμους του ομίλου Dassault Aviation που κατασκευάζει τα αεροσκάφη Falcon, Mirage και Rafale, σκοτώθηκε σήμερα κατά την συντριβή του ελικοπτέρου του κοντά στη Ντοβίλ, στη βορειοδυτική Γαλλία, έγινε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής στον βουλευτή του κόμματος LR (Οι Ρεπουμπλικανοί), που ήταν 69 ετών, με μήνυμα του στο Twitter. "Ηγέτης της βιομηχανίας, βουλευτής, τοπικός αιρετός, διοικητής εφέδρων στην πολεμική αεροπορία: σε όλη τη διάρκεια της διάρκεια της ζωής του δεν σταμάτησε ποτέ να υπηρετεί τη χώρα μας, να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα. Ο ξαφνικός θάνατός του είναι μεγάλη απώλεια. Οι σκέψεις είναι στην οικογένειά του και στους οικείους του", έγραψε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην έρευνα, ο πιλότος του ιδιωτικού ελικοπτέρου επίσης σκοτώθηκε στο δυστύχημα που σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα στην Τουκ, κοντά στη Ντοβίλ, στις ακτές της Νορμανδίας όπου έχει εξοχική κατοικία, σύμφωνα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπήρχε κανείς άλλος μέσα στο ελικόπτερο.

Η Ντελφίν Μιενιέλ, εισαγγελέας της Λιζιέ, επιβεβαίωσε στο AFP τον θάνατο του Ολιβιέ Ντασό και του πιλότου και η ίδια μεταβαίνει στο σημείο της συντριβής.

Η εισαγγελία ανέλαβε το τμήμα των ερευνών της χωροφυλακής αεροπορικών μεταφορών, που είναι αρμόδια για την έρευνα.

Βουλευτής του συντηρητικού κόμματος LR από το 2002, ο Ντασό θεωρείτο ο 361ος πλουσιότερος άνθρωπος παγκοσμίως μαζί με τους δύο αδελφούς του και την αδελφή του, με περουσία που ανέρχεται σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων κληρονόμησε από τον πατέρα του, σύμφωνα με τη λίστα Forbes των πλουσιότερων του πλανήτη για το 2020.

Ο Ντασό παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου Dassault λόγω του πολιτικού του ρόλου για να αποφύγει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

Πολλές προσωπικότητες απέτισαν φόρο τιμής στον γιο του Σερζ Ντασό, πρώην προέδρου της Dassault Aviation που πέθανε το 2018 και στον εγγονό του Μαρσέλ Ντασό, ιδρυτή του ομίλου, ο οποίος ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Γαλλίας.