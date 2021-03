Κόσμος

Παιδική πορνογραφία: Συνελήφθη 36χρονος που είχε πάνω από 600 αρχεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη ενός 36χρονου στην Κύπρο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας.

Πάνω από 600 αρχεία εικόνας και βίντεο παιδικής πορνογραφίας εντόπισαν οι Αρχές να έχει στην κατοχή του 36χρονος στην Κύπρο.

Μέλη του Κλάδου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησαν στη σύλληψή του, μετά από πληροφορία που ελήφθη από τη EUROPOL ότι συγκεκριμένος κάτοχος/χρήστης λογαριασμού ανάρτησε σε λογαριασμό του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια απέστειλε προς άλλους χρήστες αρχείο παιδικής πορνογραφίας.

Σχετική ενημέρωση από την Αστυνομία Κύπρου αναφέρει ότι ο 36χρονος συνελήφθη την Κυριακή (7/3/2021) με δικαστικό ένταλμα σύλληψης στην Πάφο, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο κατασχέθηκε ως τεκμήριο. Επίσης, σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του στην Πάφο, εντοπίστηκε και παρελήφθη ακόμη ένα κινητό τηλέφωνο.

Από προκαταρκτικές εξετάσεις που έγιναν μέχρι στιγμής στα τεκμήρια, εντοπίστηκαν πέραν των 600 αρχείων εικόνας και βίντεο παιδικής πορνογραφίας.

Ο 36χρονος στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης.

Ο Κλάδος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνεχίζει τις εξετάσεις.