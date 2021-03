Life

Σαουδάραβας πρίγκιπας αγόρασε το σπίτι της οικογένειας Ωνάση στο Λονδίνο (βίντεο)

Η συμφωνία για την αγορά της ιστορικής κατοικίας “έκλεισε” μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες και προκάλεσε αίσθηση στον βρετανικό Τύπο.

Της Ντέμης Καραγιάννη

Μέσα σε 24 ώρες μια από τις ιστορικές κατοικίες της οικογένειας του αείμνηστου μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση, άλλαξε χέρια και ανήκει πλέον σε έναν Σαουδάραβα πρίγκιπα.

Πρόκειται για την οικία στην Grosvenor Square, στο Μέιφερ, στην οποία φιλοξενούνταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης με τη σύζυγό του Τζάκι Κένεντι και αποτελούσε σπίτι της αδελφής του Έλληνα κροίσου, Άρτεμις.

Το σπίτι πωλήθηκε για περίπου 20 εκατ. ευρώ, ενώ η αρχική του τιμή άγγιζε κάτι παραπάνω από τα 27,5 εκατομμύρια.

Η συμφωνία κλείστηκε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες και, όπως αναφέρει η Daily Mail, πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει “πιάσει” διαμέρισμα μη ανακαινισμένο στο Μέιφερ, φέτος.

Το καταπληκτικό διαμέρισμα έχει μέγεθος 464 τ.μ. και διαθέτει μια εντυπωσιακή είσοδο, πέντε υπνοδωμάτια, τέσσερα μπάνια και μια μεγάλη κουζίνα. Διαθέτει επίσης τρεις παρακείμενους χώρους υποδοχής, όλοι με θέα την πλατεία.

Το σπίτι αποδείχθηκε τέλειος χώρος για πάρτι της υψηλής κοινωνίας, με την οικογένεια Ωνάση να διοργανώνει τακτικά εκδηλώσεις όταν και είχαν στην κατοχή τους το ακίνητο τη δεκαετία του ’60 και του ’70. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail, τις πόρτες της πολυτελούς κατοικίας είχε περάσει, εκτός την Τζάκι, η Μαρία Κάλλας και η Λι Ραντζιβίλ.