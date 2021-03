Αθλητικά

Ιωνικός - Λαύριο: Αγχωτικό “διπλό”

Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη πήρε έστω και δύσκολα τη νίκη και συνεχίζει να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Συνέχεια στη “συγκατοίκηση” με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στην κορυφή της κατάταξης της Basket League έδωσε το Λαύριο, μετά το νικηφόρο πέρασμά του (89-88) από την έδρα του Ιωνικού, για την 16η αγωνιστική.

Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη είχε τον έλεγχο του αγώνα μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου (64-71), αλλά με τον Ιωνικό να ενεργοποιεί την άμυνά του στον... επίλογο, λίγο έλειψε να έρθει μία σπουδαία ανατροπή.

Ο Ιωνικός κατάφερε στο 38΄ να ισοφαρίσει σε 87-87, εξαργυρώνοντας και την ευστοχία του από τα 6.75, αλλά η ψυχραιμία του Ντέιβις από τη γραμμή των ελευθέρων βολών έδωσε “ανάσα” στο Λαύριο (87-89 στο 39΄).

Ο Χουγκάζ ευστόχησε σε 1/2 βολές (88-89), ο Μουράτος δεν... μιμήθηκε τον Ντέιβις (0/2) και το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους φιλοξενούμενους να χαμογελούν, καθώς ο Σμιθ αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο στην εκπνοή.

Κορυφαίος των νικητών ο Ντέβιν Ντέιβις με 17 πόντους, ενώ από τον Ιωνικό προσπάθησαν οι Τζέρεμι Χόλογουελ (25 π.) και Άνταμ Σμιθ (22 π.)

Τα δεκάλεπτα: 24-30, 49-56, 64-71, 88-89

Ιωνικός (Αγγέλου): Σμιθ 22, Πρίτζετ 8, Βλάχος, Μουχαϊμίν 6, Χουγκάζ 9, Πετρόπουλος 3, Μαυροκεφαλίδης 10, Χόλογουελ 25, Τολιόπουλος 2, Χόλιφιλντ3, Κόνιαρης.

Λαύριο (Σερέλης): Κάρτερ 14, Μουράτος 6, Ντιαλό 13, Ντέιβις 17, Γερομιχαλός 11, Κόζι 6, Σάβατζ, Περσίδης 3, Ανοσίκε 10, Μαστρογιαννόπουλος 9.