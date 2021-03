Αθλητικά

Πρόωρο “αντίο” της Σάκκαρη στο Ντουμπάι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα τενίστρια αποκλείστηκε από τον πρώτο κιόλας γύρο του τουρνουά.

Αγνώριστη εμφανίστηκε η Μαρία Σάκκαρη στο Ντουμπάι και αποχαιρέτησε από τον 1ο κιόλας γύρο το τουρνουά, που άρχισε σήμερα στο Εμιράτο.

Η Ελληνίδα τενίστρια έχασε με 6-2, 7-6 από την Τσέχα Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Νο 63 στον κόσμο), προβάλλοντας αντίσταση μόνο από κάποιο σημείο του δεύτερου σετ και μετά.

Κατάφερε, μάλιστα, να μείνει δύο φορές “ζωντανή” σε σερβίς της Κρεϊτσίκοβα, ισοφαρίζοντας σε 5-5 και 6-6, αλλά στο tie-break η Τσέχα πήρε από την αρχή το προβάδισμα και το κέρδισε με 7-4.